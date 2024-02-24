洋媚女子：女鄰居洗車 濕身惹火

見到靚女洗車，唔少男士都會睇到眼甘甘，尤其係對方洗到成身濕晒，嗰種不經意嘅誘惑確係勁吸睛，難怪啲四仔片廠咁鍾意借題發揮啦！

泡泡誘惑 話明係性癖好，總係令人有啲意想不到，就好似呢套由Sinful XXX出品嘅《Soaped》入面，男主角竟然見到泡泡而起色心，又確係幾神奇！故事講述Angie Lynx、Amber Jayne、Medusa Porn等多位巨乳脫星成日着住內衣洗車，某日發現男鄰居偷（目及）佢哋，呢班索女一啲都冇收斂，仲搞到成身泡泡，結果男鄰居按捺不住，膽粗粗借機搭訕，先知對方一見到靚女身上沾滿泡泡，就會興奮無比。濕身誘惑加埋火辣床戲，四仔迷確實唔可以錯過！

三人混戰 脫而優則導嘅Kayden Kross，呢期又有新搞作，就係夥拍四仔片廠MILFY炮製新系列《MILF Makes Three》，頭炮可以話係星光熠熠，搵嚟Cory Chase、Amber Moore、Leana Lovings等多位巨乳熟女參演。故事講呢班人氣脫星着得勁少布洗車，表面理由係怕整濕啲衫，實情係想勾引男鄰居玩3P！見到呢啲誘人畫面，男士又點可能忍得住，就算呢班索女成身濕晒，照樣埋身肉搏。全片用上大量主觀鏡頭拍攝，相信可以令四仔迷睇得更投入！

動作吸睛 點解四仔片廠咁鍾意拍索女洗車戲？皆因洗車動作擒高趴低，加埋香汗淋漓、水花四濺，好多男士都會睇到火都嚟。唔信？由Zero Tolerance Films製作嘅《2 Black Cocks Are Better Than 1》，就有辦你睇！故事講述April Olsen、Rebel Rhyder、Chloe Rose等巨乳脫星想嗒巨根男鄰居好耐，某日終於搵到機會，喺抹車過程中不斷擺出誘人甫士，隨即引起對方嘅注意，連慾火都撩起埋，之後發生嘅事，對四仔迷嚟講，絕對係全片高潮！

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

碟評：本來以為借洗車過橋嘅四仔冇咩新意可言，但只要睇過今次推介嘅3套作品，你會發現同一題材可以有無限可能性，尤其係以另類性癖為題材嘅《Soaped》，唔止劇情有趣，床戰亦相當火辣，絕對值得一睇再睇。

撰文：魂