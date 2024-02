洋媚女子：女鄰居洗車 濕身惹火

動作吸睛

點解四仔片廠咁鍾意拍索女洗車戲?皆因洗車動作擒高趴低,加埋香汗淋漓、水花四濺,好多男士都會睇到火都嚟。唔信?由Zero Tolerance Films製作嘅《2 Black Cocks Are Better Than 1》,就有辦你睇!故事講述April Olsen、Rebel Rhyder、Chloe Rose等巨乳脫星想嗒巨根男鄰居好耐,某日終於搵到機會,喺抹車過程中不斷擺出誘人甫士,隨即引起對方嘅注意,連慾火都撩起埋,之後發生嘅事,對四仔迷嚟講,絕對係全片高潮!