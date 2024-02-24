今夜一丁：yunocy 電競女神愛露出

近幾年電競運動發展蓬勃，而喺日本寫真界，就有唔少女優玩埋一份，好似今日為大家介紹嘅yunocy，唔止成日做打機直播，仲被電競品牌選為形象大使呢！

判若兩人 剛才提到有寫真女優參與電競活動，當中以野野宮美香最為出名，理由係樣靚身材正，加埋阿妹喺直播打機時，成日以性感裝束上陣，自然吸引到大量粉絲支持！除咗美香之外，現年25歲嘅yunocy亦係近年喺電競界異常活躍嘅女優之一。

前名叫水澤柚乃嘅yunocy，自細對攝影感興趣，十幾歲就參與攝影活動，但因為填錯資料，所以由學攝影變咗做模特兒，亦因為咁，最終踏上寫真女優之路。睇番yunocy之前個樣，同依家比較有明顯分別，一嚟塊面尖咗，二嚟五官亦標致咗，甚至可以用「判若兩人」嚟形容！另外，yunocy嘅身材亦比舊時弗咗好多，唔止肉地結實，仲好有曲線美，上圍依然好有分量，睇嚟阿妹平時一定有勤做運動！

成功轉型 話時話，早喺16歲已加入藝能界嘅yunocy，除咗拍寫真，亦曾經從事聲優工作，仲加入聲優偶像團隊「Magic&Maiden」發展添！不過，阿妹起初喺寫真界發展得唔係太如意，但佢冇話放棄，決心開拓其他發展路線，就係以yunocy為名進行打機直播，此舉可以話相當成功，令佢躋身網紅行列，仲好快被電競業界睇中，成為電競聯賽「AFTER 6 LEAGUE」嘅形象大使，之後更有電競品牌搵佢擔任專屬直播主同形象女郎。

值得一提，yunocy喺直播打機期間，不改其熱愛暴露嘅風格，經常以低胸裝上陣，身為男觀眾，對眼嘅焦點都唔知放喺邊度好，真係有啲魚與熊掌嘅感覺！

Profile

年齡：25歲

身高：5呎2吋

三圍：34-23-34

社交網站

身為電競品牌形象大使嘅yunocy，搞作多多，登入其社交網，除咗可以知道佢幾時會進行打機直播，仲可以搵到唔少靚相添！

撰文：賢