色日放送：溫泉小旅行縱慾冇身痕

放假最好就係去旅行放鬆身心，如果冇咁多假放，去玩番兩日都已經好開心！好似日本AV界嘅「一泊二日溫泉之旅」系列咁，當中嘅男女由出發到離開溫泉旅館都會密密地親熱，完全唔會浪費時間，唔單止大感滿足，仲留下美好嘅回憶添！

回饋粉絲 喺SOD出品嘅《一時間一發射旅行》入面，神木麗為咗回饋粉絲嘅支持，特別挑選出幾位幸運兒男粉絲一齊去溫泉旅行，期間活動非常緊密，就係每小時激戰一次！不過，麗妹又唔會咁冇情趣只係掛住曳曳嘅，仲會同對方一齊做瑜伽同玩吓遊戲，場面夠晒溫馨，當然亦唔少得去浸溫泉，順便嚟個鴛鴦戲水啦！之但係，要咁頻密被神木麗引爆，唔知幾位男粉絲可唔可以捱到完成呢個旅程呢？

玩個不停 片廠FALENO炮製嘅《無法控制性慾的一泊二日溫泉》，講述三葉千春同男友嚟個兩日一夜溫泉之旅，由於好耐都冇親密過，所以雙方都好有需要，未去到旅館，喺車廂入面已經打得火熱，到達下塌嘅旅館時，連涼都唔沖即刻展開床戰！稍事休息及食完晚飯之後，兩人已回復精力，本來諗住先去浸溫泉，但喺走廊千春突然慾火高漲，於是同男友就地開波，去浸溫泉時又再打番場水戰！

激戰連場 於KANBI推出嘅《小鮮肉溫泉》當中，癡女松岡鈴透過網上交友平台認識到小鮮肉翔太，並相約對方去溫泉旅行。翔太靚仔又斯文，令松岡鈴嗒晒糖，到達旅館之後，鈴妹嘅慾火更加嚟個大爆發，三扒兩撥剝晒光豬，先同翔太執番劑，更大玩多個不同體位，之後兩人再去浸溫泉輕鬆一下，而臨瞓之前當然亦要進行一場激烈床戰啦！好在翔太後生又夠精力，否則一定畀松岡鈴吸到變人乾呀！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：去日本溫泉旅館除咗享受浸溫泉嘅樂趣，仲可以品嘗美食以及享用其他玩樂設置，的確係一樂也！不過，如果好似「一泊二日溫泉之旅」系列入面嘅男女主角咁就最開心喇！喺3部作品中，本仙最鍾意神木麗主演嘅《一時間一發射旅行》，原因係麗妹擁有高挑豐滿又白滑嘅胴體，本身已經冇得輸，而佢招呼男粉絲嘅時候亦好識得帶動氣氛，讓大家都玩得開心又窩心，仲有交歡場面夠晒頻密，令作品精彩指數高企！

撰文：賢