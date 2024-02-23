今夜一丁：Tylerr Foxx健美輕熟魅力

青春魅力夠吸引，但其實輕熟魅力同樣令人沒法擋，好似來自美國嘅性感模特兒Tylerr Foxx就係最佳人辦，加埋一副健美又火辣嘅身材，難怪佢極速爆紅啦！

追尋夢想 模特兒係食青春飯，相信呢種講法唔少人都會認同，亦因此以輕熟之齡投身模特兒界，真係少啲勇氣同自信都唔得，出生於美國休斯敦嘅Tylerr Foxx就係其中之一。

喺2021年出道嘅佢，雖然當時已為輕熟女郎，但又唔可以話佢係零模特兒經驗，事關早喺佢19歲時，曾為著名男士雜誌拍攝過一輯大尺度寫真。不過由於當時佢追尋自己嘅夢想關係，故此縱然憑住迷人樣貌及火辣身材而備受注目，佢仍然決定放棄模特兒事業。咁究竟Tylerr嘅夢想係乜呢？原來自細體弱多病嘅佢，一直希望擁有健康體魄，故此讀書時期已積極做運動同健身，以成為健身教練為目標。

大膽演出 既然係咁，點解當日佢又會為男士雜誌拍攝大尺度寫真呢？據講讀緊大學嘅佢，有日如常喺健身室鍛煉時，被模持兒事務所嘅星探發掘，從未諗過可以一嘗模特兒滋味，同時又唔介意大膽演出嘅Tylerr，就係咁，影咗人生第一輯火辣寫真。

不過，由於當時佢已兼職做健身教練，加上對模特兒工作並冇濃厚興趣，故此縱然再三獲邀請拍寫真，佢仍堅持以健身教練為自己嘅事業重心。及至2020年時，因疫情令健身事業陷入谷底，與此同時有男士雜誌搵佢拍攝性感寫真，佢便一口答應，卻估唔到成為佢事業闖高峰嘅契機。憑住呢輯寫真，Tylerr嘅性感魅力再次吸引到男士嘅目光，不但令佢人氣急升，社交帳號嘅粉絲更係幾何級數上升，令佢萌生發展網紅事業嘅諗法，時至今日，呢位輕熟女已經成為炙手可熱嘅性感網紅之一。

社交網站 擁有前凸後趷身材，同時散發性感魔力嘅Tylerr Foxx，所影嘅寫真唔單止睇頭十足，近期更密密跟其他性感女網紅合作，為大家炮製視覺上嘅盛宴。

Profile 出生地：美國休斯敦

身高：170cm

三圍：35F-25-36

撰文：魂