今夜一丁：都丸紗也華瞓身做情婦

貪心係激發男人奮發向上嘅動力，當財富、權力都去到高位時，往往會將心思轉向女色方面，花天酒地之餘，仲希望包養情婦，享受齊人之福。喺日本，有唔少所謂「國民情婦」，滿足一下男人嘅幻想，而近排又多咗一位，佢就係都丸紗也華！

健美又養眼 近年日本寫真界同AV界都興起「惠體女優」，即係身材有肉感得嚟，依然Show出誘人曲線，喺芸芸寫真女優之中，夏來唯同柳瀨沙紀算係最佳人辦。至於今日為大家介紹嘅都丸紗也華，亦曾經擁有呢種肉感身材，但由於勤力做運動，已成功收身，贅肉消失晒，但最難得嘅係心口一對F奶冇因為咁而縮水，而喺身材變得纖巧之後，仲顯得更為激凸！除咗身材吸引，紗也華喺呢幾年成熟咗唔少，舉手投足變得愈來愈有韻味，嗰份魔性魅力足以俘虜男人心！

演技大挑戰 都丸紗也華可以話係天生麗質，讀中三嗰陣已被星探發掘，加入美少女藝能組合FYT。由於阿妹好仰慕話題女星澤尻英龍華，所以決心喺藝能界闖一番事業，曾經去到「秋葉原戲劇團」進修演技。2014年，紗也華正式成為寫真女優，並憑住亮麗美貌同誘人身材成功上位，更成為電視圈嘅搶手貨，持續參演電視劇同綜藝節目。最近紗也華又迎來一個挑戰演技嘅機會，就係喺電視劇《蒸汽中的愛》入面扮演情婦，同社長及另一位愛慕者發生微妙嘅三角關係，假如表現出色嘅話，話唔定可以頂替橋本愛實同壇蜜嘅「國民情婦」位置。

社交網站 都丸紗也華喺電視圈非常活躍，頻頻參與劇集演出，留意其社交網，就可以知道佢有咩新劇上演，仲會搵到唔少靚相添！

都丸紗也華 年齡：27歲

身高：5呎2吋

三圍：35-23-35

撰文：賢