色日放送：同居夠溫馨 日夜激情

有人話同居係愛情嘅墳墓，唔知大家又點睇呢？不過喺日本AV界嘅「同棲生活系列」就唔同喇，當中嘅男女成日都留喺屋企，但係一樣過得甜蜜溫馨，而且仲玩得充滿激情，生活得不知幾咁開心又過癮呀！

甘願被玩弄 喺SOD出品嘅《我是M男的年長女友》入面，夏目響同汰斗展開姊弟戀，並共赴同居，期間響妹發現對方骨子裏原來充滿M男特質，因而喚起咗佢潛藏嘅女王本性，經常捉住汰斗百般玩弄，使出熟練嘅前戲技巧，令對方處於洩與不洩之間，當見到佢嘅表情又痛苦又享受，響妹就最開心喇！至於汰斗又點呢？能夠遇到一位咁索又鍾意玩弄佢嘅女友，身為M男嘅佢，梗係覺得幸福滿瀉啦！

把口無時停 於IDEAPOCKET推出嘅《沒法停止穗花玩弄我的同棲生活》當中，大雄同古川穗花過住同居生活，而花妹青春貌美，肌膚白滑又身材正，最重要嘅係夠晒黐身，令大雄不知幾咁開心！之但係，花妹把口可以話無時停，由朝到晚都要同大雄錫錫同吹奏一曲，見時機成熟之後，就會移船就磡大玩騎乘位從對方身上榨取快感！雖然係咁，大雄面對花妹嘅熱情，每日都會交足「功課」，滿足晒大食女友嘅慾望。

保持新鮮感 由片廠S1製作嘅《最高主觀鏡角色扮演的彩花》，講述河北彩花索到爆燈，但係佢知道自己幾靚都好，跟男友同居日子耐咗，對方都會感到厭倦，繼而心癢癢想出外尋求刺激。於是彩花經常以不同扮相服侍男友，扮完女僕又扮兔女郎，總之令男友每日都充滿新鮮感，亦因為咁，只要彩花挑逗一下，男友即刻性趣勃發，而彩花從對方身上尋找快感就話咁易啦！片中有唔少以主觀鏡拍攝嘅場面，令觀眾睇得更投入，同時可以細心欣賞彩花嘅吹奏功夫。

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：講到同居生活，相信好多男士都幻想過，但係相見好同住難，要搵到一位合適嘅同居伴侶真係唔容易，所以都係欣賞一下日本AV界嘅「同棲生活系列」好過。喺今次介紹嘅3部作品當中，本仙最鍾意夏目響主演嘅《我是M男的年長女友》，原因係響妹魅力爆燈，而且身材驕人，認真夠晒誘人，而佢喺演出當中不分時候、不分場合咁挑逗男友，完全滿足晒男人時刻都想交歡嘅心態！

撰文：賢