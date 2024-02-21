歡樂性講堂：冰釋前嫌重燃親密關係

Q：我四十多歲，丈夫年過半百，結婚多年，仔女已去外地升學，家中只有我倆但卻分房睡。事緣在三年前我發現他不檢點，搞到差點離婚，後來他肯撇清第三者關係，復合後我卻擔心風流病而不願意和他親熱。他曾去驗身證明沒問題，或者因我無動於衷，他嬲我不領情，久而久之繼續冷淡下去，至今沒有身體接觸，我知道他會在房間看片自行滿足，他真的寧可這樣？我們表面上相敬如賓，例如新年也照樣一起去拜年。我內心其實很不捨得也感寂寞，因自尊心而沒去處理，想知道若果我肯嘗試和解，還有望恢復親密生活嗎？Sara

A：你和丈夫要解決的不只是床笫生活戛然而止，更根源的問題是感情裂縫未有補救。要扭轉局面，必須雙方皆願意重建婚內關係，當中包括感情生活和房事生活。若你有心首先踏出第一步，便要勇敢地與丈夫重新溝通，他也誠懇回應，才能展開互動和關係重啟。

有愈來愈多已婚伴侶，因着各種不利因素如性生活乏味、性功能障礙、長期的冷戰或婚外情等，而形成了「室友伴侶關係」，房事完全停滯，可能會分房而睡，或即使同床共枕卻親密缺缺。其壞處不僅是雙方飽受性生活不協調的困擾，更會導致情感疏離，讓各方均感覺自己只是無關緊要的閒人，長期忽視和拖延可能最終導致分手。

雖說長期失落的親密關係並不可能一夜之間恢復，但始終需要透過行動去改變困局。目前根本沒有任何實際行動，連最基本的搬回同一房間的安排也沒有，其實不只你礙於自尊心，他亦同樣礙於自尊心，雙方也在逃避問題，又怎遑論重拾魚水之歡？

若然你沒信心去冰釋前嫌，可考慮尋求專業的性治療師作出協助，誠意邀約丈夫共同參與情性輔導，讓他知道你不再糾纏於昔日嫌隙。兩人逐步解開心結，予以正面行動疏解問題，可有望恢復往日關係。