今夜一丁：山本由 變態尤物

被人當面話自己「變態」，心入面始終會覺得有啲難受！之但係，呢個世界就係有啲人咁變態，完全唔介意畀人知道自己係心理變態，好似日本寫真界火辣尤物山本由，就勁想喺鏡頭前變態一次！

愈嚟愈弗 「創業難，守業更難！」相信唔少日本寫真女優都會認同呢句說話，事關初出道嗰陣，只要樣靚身材正，好易吸引到一班貪新鮮嘅支持者，甚至有機會一炮而紅，但之後要令人氣長期保持高企，一啲都唔簡單，惟有喺演出上不斷尋求突破，又或者努力改善自己嘅不足之處，令觀眾唔會生厭，而喺呢方面，山本由可以話係做到嘢！

今年25歲嘅山本由，喺2018年被星探發掘，嗰時佢塊面同身材都略帶肥胖，但因為上圍有對激凸H奶，足以令佢火速上位。成名之後，山本由冇話放軟手腳，反而加強駐顏功夫，又好落力Keep Fit，所以家陣佢無論樣貌同身材都比起初出道時有過之而無不及。

喜迎挑戰 查實山本由之所以加入寫真女優行列，唔淨止為咗一圓明星夢，仲為咗可以見偶像！原來阿妹一向好鍾意巨乳寫真偶像葉月彩，做咗同行自然有機會同偶像作近距離接觸。

另外，山本由自從喺寫真界闖出名堂，立即向多方面發展，首先係成功登上擂台，但唔係去打拳或玩摔角，而係為KNOCK OUT擂台賽擔任舉牌女郎。喺早前嘅一個訪問中，山本由又話自己過去一年完成咗好多挑戰，包括擔任賽車女郎、推出寫真月曆，參演舞台劇等等，而對於未來發展，佢就好想喺舞台上向高難度挑戰，飾演一個心理變態嘅角色，藉此考驗一下自己有幾咁變態！

山本由

年齡：25歲

身高：5呎3吋

三圍：37-24-36

社交網站 山本由經常出席攝影會同各類攝影工作，登入其社交網，就可以留意到相關情報，同埋欣賞到唔少性感寫真。

撰文：賢