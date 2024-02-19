色日放送：感到尊重的櫻井 柔情美乳白雪雪

古語有云：「唔怕生壞命，最怕改錯名。」如果想有人記得你，改番個易記又帶點獨特嘅名字，可謂相當重要！喺日本寫真界就有好多女優因為名字特別而令人留下深刻印象，不過講到最奇特嘅藝名，非呢位名叫「感到尊重的櫻井」莫屬喇！

純真可人 日本寫真界有好多巨乳美人兒同時亦係知名嘅Cosplayer，此外佢哋嘅名字簡單又易記，好似Ramu、Enako就係最佳例子。至於今日為大家介紹嘅呢位Cosplayer個名叫做「感到尊重的櫻井」，雖然名字有啲騎呢，但係令人印象深刻，除咗因為呢個名夠晒特別之外，亦因為櫻井妹的確係吸引力強！

佢生得一副惹人憐愛嘅鄰家女孩樣子，氣質純真可人，更散發出一種令男人難以抗拒嘅柔情，好想將佢一擁入懷。此外，佢嘅肌膚白滑鮮嫩，身材婀娜多姿，上圍對E奶分量十足，同時亦擁有一個圓潤飽滿嘅光滑桃尻，論身材絕對唔會輸畀一眾人氣Cosplayer㗎！

滿足觀眾 櫻井妹喺2014年開始以Cosplayer身份出席各大動漫活動，向大眾展示自己嘅美態。而佢細細個就好鍾意睇動畫，據稱自從媽媽為佢親手製作一件「小魔女Doremi」嘅Cosplay服着上身之後，佢就開始愛上扮演動漫角色，更加經常同媽媽一齊合力製作動漫服裝。

至於點解會改個咁奇特嘅藝名呢？櫻井解釋係源於自己對動漫角色嘅尊重，亦希望大家都一樣咁尊重角色喎！除咗拍寫真及以Cosplayer身份演出外，佢亦係一位網紅，不時都會進行打機直播，仲會上載好多性感動漫角色扮演搔首弄姿嘅影片畀大家欣賞，可以話為滿足觀眾嘅眼球而盡心盡力！

Profile 出生日期：12月2日

身高：5呎3吋

三圍：33E-24-33

社交網站 感到尊重的櫻井作為Cosplayer，經常都會換上不同動漫打扮出席攝影活動，從其社交網當中就可以欣賞到櫻井妹嘅性感演出，真係愈睇愈吸引呀！

撰文：賢