今夜一丁：Anneth Dimitrieva東歐新星 辣爆眼球

東歐有唔少盛產索女嘅國家，好似摩爾多瓦就係其中之一，可能呢個地方唔係咁多人認識，不過唔緊要，由今日起大家只要認住呢位索女就能夠滿足眼球，佢就係被喻為裸模界新星Anneth Dimitrieva喇！

一炮而紅 出生於摩爾多瓦嘅Anneth Dimitrieva，今年20歲，生得五官標致，配合一把長金髮，散發出迷人魅力，加埋火辣身材同一對修長美腿，絕對係標準模特兒級數嘅索女，男人心目中嘅女神。雖然如此，但原來佢自細嘅夢想卻係成為白衣天使，希望照顧有需要嘅病人，所以大學畢業之後，佢便遠赴意大利進修，卻意外地成為踏入模特兒界嘅契機。

喺意大利留學嘅佢，為咗賺取生活費，喺一間餐廳做侍應，因為樣靚身材正外形出眾，好快就被星探發掘並邀請佢做模特兒。Anneth坦言當時見酬金相當吸引，便決定放膽一試，結果佢亦估唔到自己一炮而紅，獲得好多演出機會之餘，更為多本男士雜誌拍攝寫真，人氣可謂一時無兩。

重金禮聘 拍攝一系列寫真之後，佢嘅吸金力愈嚟愈勁，亦因為咁，佢決定放棄白衣天使嘅夢想，全身投入模特兒事業。與此同時，為咗有更好嘅發展，佢索性喺意大利定居。Anneth表示冇諗過自己嘅發展會咁順利，更冇諗過會成為炙手可熱嘅成人模特兒。

原來喺時裝模特兒界已有相當人氣嘅佢，喺一次偶然機會下，獲得歐洲著名成人媒體邀請拍攝一輯全裸寫真，眼見係一個令事業再闖高峰嘅好機會，加上重金禮聘之下，便二話不說答應，結果不但令佢再次成為男士嘅焦點，更憑住迷人樣貌及身材，被喻為裸模界新星！雖然Anneth憑住火辣寫真而人氣勁爆，但佢卻表示暫時未有開設OnlyFans帳號嘅計劃，未來仍以模特兒工作為事業重心。

Profile

出生地：摩爾多瓦

身高：165cm

三圍：34D-24-36

社交網站 作為裸模界新星，Anneth Dimitrieva絕對有足夠嘅本錢令人氣咁勁，先唔講佢個樣有幾索，單憑前凸後趷嘅魔鬼身材，便已足夠令男士流晒口水，事不宜遲，Click入佢嘅社交網滿足眼球啦！

撰文：魂