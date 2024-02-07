今夜一丁：烏克蘭裸模 波光四射

索女肯脫不外乎一個原因，就係為咗搵錢，只係有位索模瞓身拍裸體寫真，其原因竟然唔係為吸金，而係另有目的，佢就係嚟自烏克蘭嘅巨乳裸模Anastasiia Paderina喇！

頻頻參賽 囡囡為咗成名而脫嘅例子多不勝數，而講到尾，無非都係一個利字。不過世事無絕對，有人並唔係為名為利，好似出生於烏克蘭基輔嘅Anastasiia Paderina就係其中一位。究竟佢為咗乜嘢而成為裸模呢？咁就要從佢喺裸模界出道之前講起。

早喺高中時期，佢便憑住迷人樣貌及火辣身材，以兼職模特兒身份活躍於當地嘅模特兒界，同時佢亦以臨時演員嘅身份，參演唔同嘅電視劇。而佢自細嘅夢想係喺鏡頭前表演，成為大家嘅焦點，故此無論係唱歌、跳舞、演戲以及模特兒等，但凡能夠吸引目光嘅工作都係佢嘅目標。正因為咁嘅緣故，喺大學時期佢經常參加電視台選秀節目，並且頻頻參加模特兒比賽，希望有朝一日可以圓夢。

一脫成名 雖然Anastasiia外形出眾，絕對有條件可以成名，但總係欠缺一個機會，令佢未能夢想成真，於是大學畢業後，佢決定把心一橫，接受成人模特兒事務所嘅邀請，投身裸模行列，更一口氣拍攝兩輯裸體寫真。要知道，Anastasiia唔單止五官標致，激凸嘅巨乳更係相當吸睛，加埋渾圓嘅美股及長腿，就好似漆黑中嘅螢火蟲一樣，咁鮮明，咁出眾，喺一眾人氣裸模之中，仍難掩佢嘅艷光，佢所影嘅兩輯寫真唔單止大受好評，更獲得多本著名男士雜誌邀請，拍攝一系列大尺度寫真。

憑住過人魅力喺歐洲爆紅嘅佢，更以模特兒身份先後喺西班牙、意大利、法國等地拍攝火辣寫真。有趣嘅係雖然Anastasiia喺裸模界人氣爆燈，但始終未有開設OnlyFans帳號嘅打算，而佢嘅理由相當簡單，就係因為暫時冇時間兼顧到喎！

Profile

出生地：烏克蘭基輔

身高：168cm

三圍：36F-24-36

社交網站

雖然Anastasiia Paderina嘅裸模工作繁忙，亦暫時未有計劃進軍OnlyFans嘅會員制平台，但卻經常喺社交平台分享性感靚相，呢種大派福利嘅做法，粉絲梗係Like爆啦！

撰文：魂