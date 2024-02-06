今夜一丁：升Cup紗綾 回歸派大奶

俗語有話「長江後浪推前浪」，新人不斷湧起，舊人唔識得謀求進步，鋒芒好易被掩沒，呢種汰舊換新嘅情況，喺競爭激烈嘅日本寫真界更為明顯，所以唔少出道多年嘅成名女優會好努力咁提升自己，好似最近回歸寫真界嘅紗綾，就Show出比之前更弗嘅身材！

婚後更加弗 日本寫真界有好多唔同類型嘅女優，除咗十八廿二嘅美少女，亦有風韻猶存嘅媽媽級女優，好似熊田曜子、華彩奈奈，同埋今日要為大家介紹嘅紗綾。

今年30歲嘅紗綾，曾經叱吒一時，喺2022年宣告結婚，同年9月仲公開自己已經誕下第一胎女兒添！當大家以為佢之後會全心湊女，點知相隔差唔多一年就成功收身兼隆重回歸寫真界，從其最新發布嘅寫真所見，佢嘅身材比起婚前仲要弗，原本已經夠晒激凸嘅F奶更加有升「Cup」迹象，目測應該變咗G奶，甚至係H奶！

重拾少女心 早喺12歲登上雜誌封面嘅紗綾，係雜誌《週刊Playboy》歷來最年輕嘅封面人物，而且佢喺影視圈出道以來，發展得相當唔錯，仲因為形象健康，曾獲委任為北九州市特命觀光大使。2018年，紗綾一度想引退，但最後回心轉意，繼續從事寫真工作，直至結婚生女先至停工。

早前，紗綾正式回歸，活躍度仲愈嚟愈高，最近推出嘅數碼寫真集《我的心永遠像個小孩》更火速成為銷售榜冠軍！事實上，佢呢次演出好花心思，重演番少女時期拍過嘅畫面，勾起唔少粉絲嘅回憶，希望話畀大家知佢仲係好似以前咁青春活潑，最重要嘅係對寫真演出仲係好有熱誠！

紗綾

年齡：30歲

身高：5呎

三圍：37-24-35

社交網站 魅力有增無減嘅紗綾，近期喺寫真界嘅活躍度大增，登入其社交網，就可以睇到大量靚相。

撰文：賢