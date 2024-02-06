睇片學英文：呼吸有異味 惹人遐思

係人都需要呼吸，而通過觀察一個人嘅呼吸有冇異樣，可以睇得出佢嘅身心狀態，例如有冇受到乜嘢刺激？係咪做緊啲曳曳行為？今日就同大家由呼吸（Breathe）入手，分享當中嘅有趣話題。

Heavy Breathing 興奮莫名 做劇烈運動時，總會變得呼吸沉重，但原來英文「Heavy Breathing」可作為情色俚語，暗指性行為。講起運動，教練總會提醒大家要控制呼吸，不過床上運動另計，事關「Breath Control」係一種危險性行為，即窒息式性愛，意思指透過緊束頸項等方法，令人體喺缺氧情況下獲得快感。由於呢種行為有高度危險性，大家千祈咪亂試。

Close Breathing 坐椅限定 唔少性愛體位都可以喺床上、梳化、餐枱等唔同地方進行，但有一招係坐椅限定，講緊嘅就係「Close Breathing」。驟眼睇，呢招同面對面嘅騎乘位好相似，分別在於女方要挨喺椅背，手肘彎曲並放喺椅背上，男方則捉住女伴嘅臀部，就可以進行活塞動作。性學家話呢一招可以令男女雙方有多啲眼神交流同嘴唇互動，仲能夠令兵器深入蜜洞，令女方更易達到高潮。

《Breathe Deep》 有聲有色 男女動情一刻，呼吸會變得急速，問題係四仔作品要點樣拍先拍得出呢種生理反應？不妨睇吓由Lesbea炮製嘅人氣作品《Breathe Deep》。影片由Coco De Mal、Silvie Luca、Raven Cerna等多位脫星參演，佢哋唔止個樣吸睛，把聲都好誘人，而片廠為咗令四仔迷聽到脫星嘅呼吸聲、喘息聲同叫床聲，出動到貼身收音咪，而最搞笑嘅係，Coco De Mal話喺演出後聽番自己把聲，覺得成件事好淫蕩，搞到佢面都紅晒！

同場加映：逢澤真里亞咀到窒息 有咩原因會令AV迷睇片睇到抖晒大氣？一係女角索到爆，一係床戲激到爆，呢套由Madonna喺2018年推出嘅《令我陷入窒息嘅粗暴濕吻》，就有辦你睇。見到片名已Feel到男女主角嘅演出有幾肉緊，而且影片由巨乳女優逢澤真里亞孭飛，對好多AV迷嚟講，真係未睇先興奮！事實上，喺2017年出道嘅真里亞，唔止個樣驚為天人，心口仲有對飽滿G奶，所以獲得大量AV迷關注，而佢喺片中不斷以胸壓人，仲使出各種床技嚟挑戰男優嘅忍受極限，確係會令人睇到心跳同呼吸加速。好可惜嘅係，阿妹已經喺2020年6月宣布引退，全身投入網紅事業。

撰文：魂