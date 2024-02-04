洋媚女子：慾望小惡魔 撩仔開波

四仔中嘅小惡魔都有個特色，就係佢哋無性不歡，唔理對方係閨密嘅老公定家姐男友，都會施姣功撩上床開波！想知佢哋放蕩成點，以慾望小惡魔為主題嘅作品就唔可以錯過喇！

背女友出軌 男人嘅定力可以堅持到幾耐？由Pure Passion炮製嘅《Lust Unleashed #23》，就話畀大家知係一秒都堅持唔到，皆因佢哋所面對嘅係多位樣靚身材正兼挑逗技術一流嘅小惡魔！故事講男主角喺女友屋企過夜，點知一班化身成好色小惡魔嘅姊妹暗中勾引佢上床，由於班女實在太索又主動，結果忍唔住背女友出軌。高質嘅製作加上大量主觀鏡頭拍攝，官能刺激度十足。

乳溝攻勢 想知脫界小惡魔嘅挑逗技巧有幾勁，就唔可以錯過DORCEL出品嘅《Impulses #5》喇！搵來幾位巨乳脫星演出，同時加強前戲部分，等四仔迷能充分體驗呢班小惡魔嘅挑逗功夫。喺派對上，呢班小惡魔見到心儀型男就舔晒脷，懶理對方係邊個嘅男友或老公，先嚟一招乳溝攻勢，再嚟露底誘惑，誓要撩起對方嘅慾火，喺床上施展渾身解數將佢榨乾！

撰文：魂