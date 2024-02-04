喜雙飛：斯文姐姐 醒神好雙乳

日本AV界美女如雲，不過近年愈來愈多癡女湧現，佢哋喺床上將對手瘋狂榨乾，令唔少男人卻步，所以外表斯文、氣質綺麗嘅姊系美人就顯得分外珍貴。今日就搵來兩位出道冇耐嘅「姐姐」嚟個大比併，佢哋就係南條彩及瀧本雫葉喇！

身體超敏感 提到姊系AV女優，片廠Ideapocket就特別多，包括有櫻空桃、西宮由以及楓可戀等都係表現出色嘅姐姐，至於作為佢哋嘅師妹南條彩，亦絕對值得長期支持！今年21歲嘅佢，生得一副清麗面孔，氣質清純又清新，十足十平時錫晒細佬嘅溫柔大姐姐咁款！身材仲相當吸睛，夠高挑之餘亦夠晒「厚度」，唔係話佢背厚，而係指佢心口對E奶分量十足，兼且夠晒堅挺彈手，實在令人愛不釋手！

南條彩喺上年7月出道，除咗美貌同身材外，仲有好多賣點，就係身體超敏感，容易爆發出激烈潮吹，而I廠亦喺佢嘅處女登場作封面特別標榜呢個優點添！確又真係冇吹水，因為彩妹喺AV演出當中，面對來自男優嘅各種刺激都顯得反應激烈，除咗叫到拆天，仲好快出現山洪暴發，同時身體亦不自覺地出現痙攣添呀！

南條彩

年齡：21歲

身高：5呎4吋

三圍：36E-24-35

索過AI美女 近期睇開美女寫真嘅朋友，應該不難接觸到好多由AI繪圖程式製成嘅寫真照，當中嘅AI美女個個都皮光肉滑，身材要幾火辣都有！不過，咁係咪代表真人美女會被比下去呢？絕對唔會！因為日本AV界有一位姊系女優被喻索過AI美女，佢就係瀧本雫葉喇！

今年24歲嘅佢，樣子綺麗迷人，氣質溫文帶幾分高雅，同時擁有一副白滑鮮嫩嘅婀娜身材，心口對G奶夠大之餘，兩點仲呈粉紅色，絕對係可遇不可求，所以被盛讚為比AI美女更索！佢喺上年11月出道，除咗外形吸引，演出亦令人印象深刻，喺處女作中，佢面對鏡頭時毫不怕醜，而且仲好識得運用甜美笑容以及溫柔態度去服侍男優，更重要嘅係佢同男優嘅合拍度相當高，玩唔同體位嘅時候，識得轉換姿勢去配合，亦會同男優一邊互動一邊錫錫，令交歡場面都變得更加賞心悅目，睇得零舍興奮！

瀧本雫葉

年齡：24歲

身高：5呎5吋

三圍：35G-23-35

第1回合：鬥柔情 南條彩氣質溫柔斯文又好笑容，的確充滿大姐姐嘅親切感覺。不過瀧本雫葉斯文得嚟多添幾分柔弱感，而且喺AV演出當中，對男優表現得更加體貼好招呼，唔係一味逆來順受。

第2回合：鬥反應 雖然瀧本雫葉嘅床上反應夠肉緊，亦相當配合男優嘅動作，不過南條彩嘅身體超敏感，被男優輕輕刺激就已經興奮到不停呻吟，之後再加以刺激嘅話，仲即刻潮吹畀你睇添！

第3回合：鬥身材 南條彩體態帶點豐滿肉感，上圍對E奶亦夠晒睇頭，不過瀧本雫葉一副胴體曲線優美，心口對G奶亦相當飽滿兼彈手，加埋鮮嫩白滑嘅肌膚，呢副胴體認真一流！

Report：瀧本雫葉勝 南條彩唔單止有外在美，床上表現亦相當有水準，更被喻為姊系女優嘅明日之星，真係前途無可限量！不過，瀧本雫葉喺美貌同身材上比南條彩更稍勝一籌之餘，同男優進行各種互動嘅時候都有更佳配合度，呢方面彩妹就應該好好向佢學習喇！

撰文：賢