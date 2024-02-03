洋媚女子：箍實個胃嗒仔冇失拖

身為女伴，要令男人乖乖返屋企，一定要識得箍實佢個胃，但如果要令對方肯用精壯嘅軀幹餵飽自己，就要識得玩色誘！想知點做？係時候睇片學嘢喇！

駐顏有術 已婚多年嘅人妻，好多時都會變成黃面婆，但由MILFY製作嘅《Coming Of Age》就話畀大家知，只要性生活愉快，熟女都可以Keep住容光煥發！影片搵嚟Jay Rogue同Kayden Kross聯手執導，拍攝手法相當特別，一眾人氣熟女脫星包括Penny Barber、Alexis Malone、Savannah Bond等等，會先嚟一段分享閨房秘密嘅訪問，跟住會重演番佢哋點樣透過高超廚藝同調情手段，令已婚多年嘅老公重燃慾火，並展開連場情慾大戰，可以話係一套觀賞性極高嘅佳作。

毛髮魅力 食嘢嗰陣最驚見到食物夾雜一條不明來歷嘅毛髮，但喺Pure Passion出品嘅《Big Tit Wives Creampied #4》，呢條攣攣嘅毛毛竟然係一班巨乳人妻嘅調情法寶？影片由Dani Jensen、Angelina Diamonte、Lauren Phillips等人氣脫星參演，故事以廚房同毛毛為主題，講述呢班巨乳人妻特登用體毛嚟裝飾食物，結果佢哋嘅老公一見到，即刻火都嚟，忍唔住要曳曳。雖然呢條橋有啲核突，但有美國四仔迷話隔住屏幕都能感受到嗰種情慾味，唔知大家又點睇呢？

最正配搭 真空圍裙煮飯Look，係燃起男士慾望嘅絕妙配搭？只要睇過James Deen Productions炮製嘅《Bangin Babes Butts #2》，你就會知喱士內衣加吊帶襪先係最誘人！據片廠老細兼本片導演James Deen表示，拍呢套四仔有自肥目的，事關喺佢眼中，喱士內衣加索女煮飯有難以抗拒嘅吸引力，所以想透過Kenzie Taylor、Ava Addams、Gabriella Paltrova等巨乳熟女嘅精彩演繹，令四仔迷可以體驗到呢種誘惑。姑勿論你認唔認同佢嘅喜好，但見到呢班好波脫星喺廚房內激戰，確係幾正！

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：索女以性感造型煮飯仔，對男士嚟講已經係一大賣點，加埋各種調情手段，相信可以令四仔迷睇到舔晒脷。3套作品中，小弟覺得《Big Tit Wives Creampied #4》係最有新意。如果鍾情巨乳索女嘅話，《Coming Of Age》同埋《Bangin Babes Butts #2》一定唔會令你失望。

撰文：魂