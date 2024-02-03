世界Cup：H奶露露香走出黑歷史

日本寫真界好現實，若女優被挖出曾從事色情行業嘅黑歷史，好快會因為「正邪不兩立」呢個理由，被唾棄、被消失，或被迫轉為AV女優！不過，凡事都有例外，好似今期「世界Cup」主角就做過風俗孃，佢就係心口有一對H奶嘅露露香！

顏值有幾高？ 今年24歲嘅露露香，有啲包包面，但因為有一把過肩嘅長髮，加埋雙眼精靈有神，睇落都幾可愛，笑容仲勁有親切感！

為錢下海 每年加入寫真女優行列嘅日本妹，多不勝數，而且來自五湖四海，除咗學生、教師、醫護外，亦有出身於風俗業界，今日同大家介紹嘅露露香，就曾經係一位風俗孃。話說阿妹喺上年以瀧澤美蘭為藝名投身寫真界，因身材驕人而備受注目，但好快有人發現佢嘅「黑歷史」！原來早於2018年已修讀大學法學部課程嘅佢，喺二年級嗰陣，手頭拮据，為咗賺取生活費，惟有去新橋一間風俗店打工。

國寶級Body 事件曝光後，露露香直認不諱，本來諗住冇得繼續做寫真女優，幸好獲得事務所支持，所以改番個新藝名就當係了結咗件事。查實事務所之所以網開一面，好大程度同佢嘅質素有關，只要望吓阿妹啲寫真，你就會發現佢好波之餘，仲有一個圓潤飽滿嘅桃子形美尻，加埋衣着大膽、甫士誘人，因而獲得「國寶級美Body」呢個稱號。順帶一提，露露香除咗拍寫真，仲喺網上經營視頻，成日換上泳衣拍開箱片，仲曾經親身去歌舞伎町介紹風俗業情報呢！

客觀評「乳」 Cup別：H

養眼度：★★★

噴血度：★★★★

評語：胸形靚，勁飽滿，着起低胸裝，好有「Big到爆」嘅視覺效果，仲唧出一條深長事業線。

社交網站 露露香除咗拍寫真，亦係一位網紅，登入其社交網，就可以見到阿妹最近拍咗啲咩新片畀大家睇。

露露香 年齡：24歲

身高：5呎4吋

三圍：36H-24-36

撰文：賢