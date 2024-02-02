色日放送：瀧山茜美女主播派福利

好多新聞女主播都生得花容月貌，部分更加擁有驕人身段添！點解會知道？因為喺日本有唔少女主播後來轉行拍寫真，有啲甚至走去拍埋AV添！至於瀧山茜就未下海拍AV，但係佢嘅寫真演出就將姣好身材展露無遺，真係好吸睛㗎！

融化男人心 剛才講到日本寫真界有唔少新聞界女主播，而且佢哋仲好索兼好身材，好似塩地美澄就係最佳例子喇！不過美澄佢雖然美艷迷人又有對巨型G奶，相當養眼，但係已經年屆41歲，踏入熟女行列，所以都係揀番個年紀比佢細少少嘅女主播嚟欣賞，就係今日同大家見面嘅瀧山茜喇！

雖然今年佢已經29歲，但係天生麗質，美貌得嚟氣質仲好有青春感同陽光感，甜美嘅笑容更係充滿治愈能量，融化男人心。佢細個時候除咗學習爵士舞，亦係一名網球女將，有良好嘅運動習慣唔單止令佢充滿陽光活力，身材仲生得高挑又夠弗，而且喺一副5呎7吋高挑身材之上，仲有對唔可以睇小嘅E奶，為身材更添吸睛感覺。

殺入寫真界 瀧山茜自細就好鍾意睇偶像組合表演，尤其係特別鍾意AKB48嘅小嶋陽菜，所以讀中學嘅時候佢就膽粗粗走去投考NMB48，結果憑住優秀條件成功獲得取錄，成為第2期研究生，跟住佢就一邊讀書一邊接受訓練同表演。不過，後來佢選擇專注學業，所以最後決定離開女團，繼續努力升學。

之後佢又想做女主播，於是朝向呢方面發展，而佢首個主持嘅電視節目就係《Monday！SPORTS - JAM》。到2018年大學畢業之後，佢更加成為網絡電視平台AbemaTV嘅專屬女主播。現時瀧山茜仲多咗一個身份，就係寫真女優喇！喺上年佢決定殺入寫真界，仲推出首本寫真集以及寫真月曆，將其高挑誘人嘅身段展露於大家眼前，寫真迷真係有眼福呀！

社交網站 瀧山茜成日都有演出節目，所以大家想睇吓佢近期嘅演出動向，可以多留意其社交網，同時亦可以睇到茜妹最近拍嘅寫真照，大飽眼福。

Profile 年齡：29歲

身高：5呎7吋

三圍：34E-24-35

撰文：賢