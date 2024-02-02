有性趣：CDO鼓勵已婚男女偷情？

英國已婚男女約會網站Illicitencounters早前喺Reddit及Facebook發一則招聘CDO嘅廣告，呢份工作需要考察餐廳、酒吧、酒店等特定場所，並對當中嘅「安全程度」進行評級。所謂「安全程度」就係指男女密會時，會否因為發票而留下證據、被捉姦時能否快速撒離、該場所嘅性價比合唔合理等，讓網站會員能夠喺安心嘅情況下順利密會。發言人Jessica Leoni表示招聘CDO嘅原因，希望能為會員提供參考資訊。不過有網民卻認為，CDO無形係鼓勵已婚男女偷情，有人甚至極力反對。話雖如此，但約會網站暫時並未因此撤回招聘計劃，更觀迎任何人士加入行列，而Jessica補充指預計會有超過幾百人嚟見工，因呢份工對想免費享受高級酒店及餐廳嘅男女嚟講，有相當吸引力。