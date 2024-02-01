色日放送：絲襪誘惑爽在摩擦

身材高挑嘅女仔，再加一對絲襪美腿，嗰種吸引力真係令人沒法擋。而日本AV界就有唔少以絲襪為主題嘅作品，畀觀眾細心欣賞到女優利用絲襪美腿摩擦男優，將猥褻感覺以及挑逗意味發揮到極點！

大雨結良緣 喺S1出品嘅《豪雨夜女教師與思春男度過一夜》入面，幸平係一位熱愛藝術嘅男生，對擁有模特兒級身材嘅星宮一花情有獨鍾，尤其係一對美腿又長又靚，配上黑絲襪更加靚到世間難求！有一晚，兩人不約而同咁因為遇上大雨而返到無晒人嘅學校避雨，呢個時候幸平見到一花對黑絲襪美腿又濕又潤，便情不自禁表白，估唔到令一花大為感動，更主動施展玉腿摩擦功夫，連番引爆之後，幸平仍然長戰長有，而一花亦飽嘗到無比快感，相當滿足！

獵男玩3P 於Moodyz推出嘅《黑色緊身褲後宮學校》當中，花狩舞、倉本菫呢兩位好色小惡魔最鍾意喺學校入面獵男，當佢哋發現到有男仔單獨一人，就會衝上前同對方大玩3P，雖然事出突然，但係兩女嬌俏可人，而且露出黑絲襪美腿，係男人見到都唔會抗拒！兩女除咗會手口並用招呼對方，更加會運用黑絲襪美腿大玩腳仔擦槍，有時仲會帶對方去到充氣泳池大玩波哋，跟住再打番場水戰！

快感滿瀉 片廠MIRU製作嘅《W高身長美女性感全身緊身褲束縛》，講述夏夜繪琉、安西天兩位高挑美人都係富二代，點知佢哋唔好彩畀一班壞人綁架，更被囚禁喺一個秘密地方，呢班壞人除咗勒索贖金，見兩女着上誘人嘅魚網絲襪即時色心起，繼而群起圍攻！雖然任人魚肉相當委屈，但係班壞人個個都雄風強勁，而且利用各種震棒玩具刺激，令兩女快感滿瀉，更係高潮一浪接一浪，完全係樂在其中，甘願成為性奴。

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：絲襪美腿對於男人嚟講誘惑指數極高，而日本AV界一眾女優美腿誘人，配上絲襪上陣，當然可以大大加強視覺刺激啦！喺今次為大家介紹嘅3部作品當中，本仙最鍾意星宮一花主演嘅《豪雨夜女教師與思春男度過一夜》，原因係一花雙腿又長又靚，着黑絲襪就更加吸引，加埋表演腳仔擦槍，場面相當精彩。另外，一花同男主角由偶遇到發展成情侶，過程有激情又有真摯感情，感覺夠晒浪漫窩心！

撰文：賢