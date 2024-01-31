歡樂性講堂：能消除前列腺煩惱的助性藥

Q：本人60多歲，多年前已出現前列腺肥大問題，日夜都要常常去廁所，更有輕微滴尿問題，從朋友處聽聞有壯陽藥物可同時改善前列腺問題。本人間中會過性生活，希望能順利勃起亦解決前列腺困擾，因所得資料有限，加上本身患有三高，好驚食錯藥，希望解答，讓本人能解決長期煩惱，謝謝。何先生

A：閣下所患的是「良性前列腺增生症」（BPH），俗稱前列腺肥大。閣下所獲的基本資訊是正確的，不久前歐盟執行委員會正式通過核准並公告一種助性藥物─「黃色小丸子」，它除了可普遍地用於協助男性解決勃起性功能障礙（Erectile Disorder）以外，還可以改善「良性前列腺增生症」的不適症狀。

男士若想透過「黃色小丸子」去解決前列腺困擾，患者一定要先向醫生求診，經由醫生處方低劑量（5mg）的每日口服藥錠，遵照醫生指示用藥及詳細了解藥物副作用。「黃色小丸子」並冇治療前列腺增生之效，例如它不能縮細前列腺的已增生體積，不過它所含有的PDE5-I元素，可達致放鬆膀胱和尿道平滑肌的功效，令患者排尿順暢。

性福方面，據臨床醫學研究所顯示，持續每天服用5mg低劑量藥錠，能有助患者恢復更覺自然的性行為，較容易在情到濃時自然產生性反應，減輕男士覺得自己總需靠事前吃藥的無力感和焦慮不安情結。

此助性藥能同時消除ED和BPH煩惱，可謂一舉兩得，必然令不少男士趨之若鶩。但必須留意的是，閣下是否屬於禁用人群組別。「黃色小丸子」絕對不能與心血管疾病常用的硝酸酯類藥物同時服用，這將導致血壓突然大幅下降而引發生命危險。因此長期及近期正在服用硝酸酯類藥物的患者嚴禁使用「黃色小丸子」。就算已經停服心血管藥物，仍需經過醫療評估，在醫生同意下才能開始服用助性藥。

李偉儀 資歷：執業性治療師、伴侶關係輔導專業

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