今夜一丁：園都 黃金比例情婦

唔少男士一有錢就身痕，就算已成家立室，依然心癢癢，睇吓有冇機會搵番個情婦嚟服侍自己！不過，偷食始終有風險，做負心漢更要背負千夫所指，真係要諗清諗楚，倒不如喺日本寫真界搵對象，人稱「國民情婦」嘅園都，絕對有能力滿足你嘅幻想！

體態完美 做日本男人好幸福，一來靚女多，二來可以幫襯風俗孃，三來仲有所謂「國民情婦」，最出名嘅例子包括美艷熟女橋本愛實、森咲智美，同埋今日為大家介紹嘅園都。呢位現年31歲嘅寫真女優，樣貌娟好，望落端莊斯文，散發出輕熟姊系氣質，絕對出得到大場面！講到身材，由於園都喺近年好努力Keep Fit，腰間嘅多餘肉地大大減少，配埋圓潤美尻同粗幼適中嘅四肢，可以話係弗到爆，最難得嘅係心口對G奶冇縮水，質感軟彈適中，難怪被寫真界稱之為「黃金比例BODY」！

以劇誘人 園都起初以森田芽生為藝名拍寫真，據講係因為喺東京巨蛋睇棒球賽而被星探發掘，並憑住激凸身材同迷人面孔而上位，一度被譽為「第二位壇蜜」，更被稱為「日本國民情婦」。話時話呢位「情婦」喺取悅觀眾方面好畀心機，平時做開運動之餘，仲上埋電視節目《每個人之飛躍TV》參加健身挑戰，等觀眾見識吓佢嗰副完美身形。

另外，園都喺拍攝寫真碟時，經常會將引人入「性」嘅劇情融入其中，好以喺新作《金曜日、円山町502号室》入面，佢就扮演一位寂寞OL，與男同事喺公寓內發展出愛慾交纏嘅關係。

社交網站 被稱為壇蜜二號嘅園都，經常以露出度高嘅寫真風格嚟吸引觀眾，留意其社交網，就可以睇到部分靚相，見識吓佢嘅「黃金比例BODY」！

撰文：賢