今夜一丁：Elizabeth Turner「模」敵靚偈

點至算係高質索女呢？樣靚固然係基本要求，薄身加巨乳之餘，配合埋條纖腰，當然亦唔少得一對長腿，而今日同大家見面嘅美國索模Elizabeth Turner就有齊晒以上條件，足見佢有幾高質啦！

天生麗質 高質呢兩個字有時真係幾空泛，皆因每個男人嘅要求都唔同，有人鍾意巨乳，有人鍾意長腿，有人則單純睇樣，但係大家欣賞過Elizabeth Turner嘅性感寫真後，就肯定會大讚佢天生麗質，絕對係質素超班呀！

唔係亂噏，單係睇樣，佢生得五官標致，相當靚女，心口仲有一對F Cup車頭燈，唔單止分量十足，仲要係天然無添加又富彈性，絕對係極品好波！只係講到最吸睛嘅地方，莫過於177cm身高所帶嚟嘅修長美腿，呢副胴體簡直就係完美靚偈。事實上，早喺高中時期憑住出眾外形，佢已成為校內嘅風頭躉，更有唔少裙下之臣，亦因為咁，令佢自信心爆棚，立定決心成為模特兒，更希望可以成為人氣超模，而大學畢業之後，佢亦如願投身模特兒界。

一舉成名 憑住高質嘅外形，同埋模特兒標準身高，Elizabeth入行之後亦發展順利，不過有趣嘅係，佢最初唔係做時裝模特兒，而係成為運動模特兒，究竟係點解呢？原來勁鍾意曬太陽嘅佢，唔單止曬得一身小麥色肌膚，加上當時佢熱愛拳擊運動關係，練出一身結實肌肉，憑住如此健美嘅體態，佢先後為多個運動品牌拍攝性感寫真，因而一舉成名。

不過立志成為模特兒嘅Elizabeth，唔想因外形限制事業發展，所以佢決定減少曬太陽，等膚色變淡後，積極喺時裝界發展，並且先後喺巴黎、紐約、倫敦等多個時裝展上登場，令佢一躍成為人氣模特兒。與此同時，佢亦積極發展網紅事業，並以性感寫真照獲得高人氣。

社交網站

雖然Elizabeth Turner喺近年至積極發展網紅事業，但憑住性感魅力及模界嘅人氣，佢嘅IG粉絲人數喺短短日子內已成功吸納超過95萬，呢啲咪係魅力嘅證明囉！

Profile

出生地：美國

身高：177cm

三圍：34F-24-35

撰文：魂