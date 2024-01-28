色日放送：運動型女優 激情夠氣勢

好多男女都鍾意做健身運動，除咗可以促進健康，亦可以令身形變得更弗。近年日本AV界亦出現唔少擁有健美身材嘅女優，佢哋體態吸引，床上動作又強韌有力，同男優激烈肉搏時完全唔會輸蝕，甚至顯得更強勢同有氣勢，令畫面激情四射！

靈活有勁 於E-BODY推出嘅《滿足性慾和家務的吉原最受歡迎風俗店》當中，月妃紗羅係一位應召風俗孃，只要客人一Call，佢就會立即上門提供服務。而佢嘅服務可以話包羅萬有，要佢剝光豬只着圍裙煮飯又得，餵埋客人食飯一樣冇問題，想同佢出街拍拖度過溫馨嘅夜晚都可以。咁正常嘅陪浴又有冇呀？當然有啦！更重要嘅係紗羅肉地結實又大波，陪浴時大玩波哋真係樂趣無窮，到埋牙交歡嘅時候，紗羅表演騎乘功夫仲靈活有勁，最後仲可以中出收場添！

性慾旺盛 喺S1出品嘅《運動員級身材的異常肉體交歡》入面，山手梨愛呢位女優本身擁有天然I Cup神乳已經相當吸睛，而佢平日更熱愛做健身運動，令胴體變得更弗又肌肉結實。不過愛妹每次做完運動流晒汗之後，性慾異常旺盛，好在身邊總會有男優出手相助，滿足正值飢渴嘅佢！由於梨愛運動後嘅敏感度同時激增，所以喺男優嘅猛烈進攻之下表現得極為興奮，而佢愈興奮就愈想要更多快感，於是憑住強韌肉體捉實男優瘋狂交合，如果男優嘅體力差少少真係會頂唔順呀！

姣婆遇脂粉客 片廠KMP製作嘅《與住在隔壁的無與倫比身材人妻出軌》，講述若宮穗乃為咗取悅老公，每日都會勤做運動令身材變得更弗更索，可惜本來已經早洩嘅老公近期仲要變成性冷感，搞到穗乃嬲到搬返鄉下娘家暫住。返到娘家之後，佢就見到鄰居大雄同老婆鬧離婚，原因係老婆性冷感唔肯行房！有一晚，穗乃主動造訪大雄屋企兼且主動求歡，對方見到呢個大波美人發晒姣，梗係唔會拒絕啦，一於出盡力同佢嚟個肉體大碰撞！穗乃發覺大雄嘅雄風強勁，令佢感到相當滿足，好快就忘記老公同屋企，決定長期留喺鄉下同大雄日日激戰！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：做運動有好多益處，就好似今日為大家介紹嘅「健美美人系列」咁，當中嘅女優勤做運動，唔單止令身材又弗又吸引，上到床仲有氣有力添！喺3部作品當中，本仙最鍾意山手梨愛主演嘅《運動員級身材的異常肉體美交歡》，原因係梨愛又靚女又大波，今次仲表演做健身運動畀大家睇，身材弗到漏油，而喺交歡嘅時候，佢除咗同男優砌到難捨難離，更搞到成身汗水，令胴體更加吸睛！

撰文：賢