喜雙飛：美泰E神 鬥波搶「峰」頭

嬌俏可人嘅索女固然零舍吸引，如果加埋一對巨乳嘅話，嗰種魅力更係令人無法抗拒，今日就搵來兩位E神比併鬥波，佢哋就係來自美國Emma Kotos及泰國嘅Farfah Supisara，睇吓邊個最具「峰」頭啦！

舞林高手 作為美國人氣模特兒兼性感網紅嘅Emma Kotos，咪以為佢只係得個樣，其實讀中學嗰陣，佢係一位品學兼優嘅高材生，加上自細練習芭蕾舞，所以入選過啦啦隊，甚至諗過以啦啦隊女郎為職業添！

亦因為咁，所以佢頻頻去健身室操練，務求以迷人身段示人，並且喺2021年開設社交帳號，向網友展示一下自己刻苦鍛煉嘅成績。勢估唔到，呢個做法引起愈嚟愈多人注意，結果令佢成為喺IG上擁有超過137萬粉絲嘅網紅！最難得嘅係，佢嘅性感相唔止吸引到網民目光，仲獲得模特兒事務所嘅垂青，搵佢做健美模特兒。講真阿妹嘅身材玲瓏浮凸，加埋一身朱古力色肌膚，勁有陽光氣息，唔憂冇人賞識，好快就做埋成人模特兒，利用上半身嘅誘惑，吸睛兼吸金。隨住人氣不斷攀升，佢亦跟其他網紅一樣，開設埋OnlyFans會員帳號，實行以更性感嘅寫真作招徠。時至今日，佢嘅會員帳號已經有超過88萬粉絲，真係好誇張呀！

Emma Kotos

出生地：美國西雅圖

身高：154cm

三圍：32E-24-36

海灘小妖精 泰國索女唔止多，樣靚身材正嘅例子更係比比皆是，其中就有呢位出生於泰國曼谷嘅Farfah Supisara，佢唔單止係人氣性感模特兒及網紅，仲有海灘小妖精嘅稱號，因為佢去海灘原來有其他目的！

擁有迷人樣貌及玲瓏浮凸身材嘅佢，經常喺社交帳號派福利，分享喺海灘拍攝嘅比堅尼寫真，真係勁養眼！但佢解釋去海灘嘅原因，唔止係為咗影寫真同埋鍾意游水嘅緣故，皆因佢係一位攝影迷。佢表示泰國每處海灘都有唔同風景，配合唔同嘅時間去嘅話，會發現同一個海灘展現出唔同迷人景色，故此就算係同一個海灘，佢都會經常去玩。當然作為模特兒及性感網紅嘅佢，亦會趁呢個時候留倩影，與此同時亦會喺網上同粉絲分享。既然佢咁鍾意攝影，咁有冇諗過舉辦攝影展，等大家欣賞佢嘅作品呢？Farfah謙稱自己尚未有咁嘅實力及自信，只係希望如果有機會嘅話，喺社交平台畀大家欣賞一下，只要有人畀Like已經心滿意足喇！

Farfah Supisara

出生地：泰國

身高：165cm

三圍：34E-23-34

第1回合：鬥嬌俏 乜嘢叫做嬌俏？就係個樣嬌滴滴，氣質活潑可人。如果從呢點嚟睇，做過啦啦隊嘅Emma，絕對稱得上嬌俏，就算換上性感晚裝，都難掩佢嘅甜美魅力。而泰國代表Farfah則女人味十足，舉手投足都散發出輕熟韻味，令男人着迷。

第2回合：鬥身材 兩女都擁有E Cup乳量，而Emma配合埋36吋渾圓巨臀，身材相當誘人。至於Farfah唔單止擁有一對修長美腿，更堪稱比堅尼殺手，即係只要着上比堅尼，已經吸盡男士嘅眼球！

第3回合：鬥人氣 話明係網紅，少不免要鬥吓人氣至啱數，Farfah兩個社交帳號合共有逾18萬粉絲，人氣唔錯，但係同Emma嘅粉絲量比較，真係差幾條街，事關佢單係IG已有超過137萬粉絲，人氣真係勁爆呀！

Report：激發男士保護欲 男人愛嬌娃，皆因佢哋可以激發起男士嘅保護欲，美國妹Emma Kotos唔止個樣甜美又嬌俏，身材更係火辣，而Farfah Supisara同樣高顏值，身材玲瓏浮凸。兩位索女樣貌及身材兼備，真係好難分出高下！

撰文：魂