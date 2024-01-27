洋媚女子：釣魚有景轟 偷食笑淫淫

男人想出去偷食，通常會用乜嘢藉口？除咗開OT、同老友慶生、喺酒吧睇波、去健身室做Gym之外，有冇諗過出海釣魚一樣用得着？今次介紹嘅3套四仔正正話你知呢招有幾好用！

「性」在穩陣 聽說有人借釣魚為藉口去偷跳，點知老婆去到現場，鬼影都冇隻，搞到東窗事發，假如呢位仁兄睇過GotFilled出品嘅《Huge Creampies #8》，就唔會出事啦！影片由Laney Grey、Lydia Black、Penelope Kay等多位騎功了得嘅脫星參演，故事講述幾位人夫約咗呢班靚女去曳曳，為免老婆刮到嚟，決定用出海垂釣呢一招，好處係個海咁大，老婆難以捉姦，係揼本咗啲，但勝在安全，問題只在於海中曳曳，記得要食定暈浪藥。

釣到入屋 又搭船又去荒島，咁樣偷食法又真係幾攰吓，查實去度假屋都可以，問題係明明話去釣魚，乜可以喺屋內釣嘅咩？大家有所不知，外國有唔少海邊度假屋，就好似BANG!出品嘅《Finally Legal Bush #4》所租用嘅拍攝場地一樣，自然點玩都得。影片由Riley Star、Amber Summer 、Maya Woulfe等靚女孭飛，故事講述佢哋打算去度假屋釣魚，實情將度假屋變炮房，嚟個無遮無掩嘅情慾大亂鬥，為四仔迷炮製一場官能盛宴。

荒島激戰 利用出海釣魚，避免被老婆撞破好事，係就係好安全，但有機會暈船浪，不妨倣效Taboo Dream Studios製作嘅《305 Girls #4》，向荒島打主意。故事講述一班已婚男女喺性生活方面得唔到滿足，於是以出海釣魚作煙幕，前赴一個無人島偷歡，當中有一對一嘅交戰，亦有畫面極度荒淫嘅多人運動，可謂高潮迭起。值得一提，影片搵嚟Charley Hart、Misty Renn 、Silvia Rubi等多位脫界美魔女參演，加埋片廠特登去無人島拍攝，搞到成班脫星係咁畀蚊針，真係誠意十足。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：外國有唔少釣魚發燒友，所以每年有唔少以釣魚為主題嘅四仔作品，而今次推介嘅3套作品，製作好認真，其中《Huge Creampies #8》玩海上激戰，《305 Girls #4》就去到無人島取景，至於《Finally Legal Bush #4》所租用嘅度假屋更加係靚到痹，作為炮房真係無得頂！

撰文：魂