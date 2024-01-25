今夜一丁：福田留未夏青春玉乳女超人

相信好多朋友都聽過同睇過《幪面超人》，當中嘅超人有型又好打，所以迷倒唔少支持者；而去到近年，除咗靚仔之外，好似福田留未夏呢類靚女，一樣可以做超人！咁識得吸納唔同觀眾群，難怪日本嘅特攝片長做長有！

高挑好波 近期日本寫真界湧出多位廿歲樓下嘅巨乳美少女，好似菊地姬奈、川道沙羅，唔止青春嫩口，仲要人靚波大，足以雄霸各大雜誌嘅封面位置！至於今日為大家介紹嘅福田留未夏，同樣有能力爭做封面女郎，事關年僅18歲嘅佢，係不折不扣嘅青春玉女，擁有正統派美貌，笑容好似陽光咁燦爛，散發出強勁嘅治愈能量，同年輕時期嘅仲間由紀惠有幾分相似！另外，留未夏有成5呎6吋高，體態纖巧之餘，上圍仲要唔細，嗰對E奶飽滿夾堅挺，加埋一身白滑剔透嘅鮮嫩肌膚，實在令人睇到目不轉睛！

迎來突破 福田留未夏喺6年前踏足影視圈，曾為電影《Blue Wind Blows》演出。據了解，留未夏之所以搵到機會拍電影，同佢阿媽係日本創作歌手福田美幸有關，但之後因為要專注學業而靜咗落嚟，直至2021年初次換上泳裝登陸雜誌封面，活躍度先隨之上升，仲好快喺2022年推出首本個人寫真集《Rumika》。

最近，留未夏喺寫真界嘅曝光率愈嚟愈高，同時演藝事業亦有突破性發展，事關佢有機會參與《幪面超人555》嘅新作，飾演胡桃玲菜，呢個角色嘅戲分唔小，仲可以變身做超人Muez，相信喺播出之後，阿妹嘅人氣定必更上一層樓！

社交網站 福田留未夏除咗拍寫真之外，亦頻頻喺電視亮相，登入其社交網，就會知道佢嘅最新動向。

Profile 年齡：18歲

身高：5呎6吋

三圍：34-23-34

撰文：魂