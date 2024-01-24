今夜一丁：Charly Summer 十年一遇 演奏之星

由於脫星界囡囡短缺，近年有唔少四仔片廠都會搵成人網紅演出，其中就有呢位嚟自美國嘅Charly Summer，佢更有「十年一遇口愛之星」稱號，足見阿妹實力強勁，加埋魅力十足，令四仔迷冧到暈呀！

人氣大爆發 隨住OnlyFans等網絡會員制平台興起，成為唔少有意投身成人行業，卻未有打算做脫星嘅索女投身其中，而呢類專門製作成人內容嘅網紅便稱為成人網紅，其中就有呢位出生於美國佛羅里達州嘅Charly Summer喇！

想知道佢點解會加入成人網紅行列，就要從佢高中時期開始講起。原來當時佢已經積極拍片，不過唔係色情片，而係以拍攝搞笑風格嘅生活短片為主，故此對於營運網絡帳號相當有心得。大學畢業後，雖然佢做過售貨員、餐廳侍應等工作，但仍熱衷製作網絡影片，及至2019年事業便出現轉捩點。當時22歲嘅佢眼見收入微薄，決定自製成人影片放喺OnlyFans帳號上吸金，同時開設多個社交帳號以性感寫真吸引網民眼球，結果憑住迷人嘅樣貌及火辣身材，令人氣大爆發！

雙線發展 人氣直線飆升之後，唔單止收入暴增，愈脫愈勇嘅佢，更獲四仔片廠Swallowing Angels邀請演出作品，雖然佢喺片中只係表演吹奏功夫，但憑住精湛口技而成功吸引四仔迷嘅目光，更獲封「十年一遇口愛之星」稱號。雖然呢個稱號有啲誇張，但可以肯定嘅係佢實力強勁！

同時喺成人網紅界及四仔界雙線發展嘅Charly，2020年成為佢嘅事業爆發期，先後同多間四仔片廠合作演出，又喺網上推出粉絲限定嘅成人影片，所謂「粉絲限定」，意思就係佢會按粉絲嘅要求嚟製作影片，結果令佢嘅人氣更強，吸金力亦更勁！及後佢踩入埋成人模特兒界，以誘人寫真吸引更多注目，上年喺AVN頒獎禮攞埋「最佳新星獎」，真係前途無可限量呀！

社交網站

名副其實一脫成名嘅Charly Summer，成功秘訣唔單止在於高質外形，更在於佢嘅網絡宣傳手法，贏得粉絲歡心嘅同時，更成功吸金，難怪成為業界小富婆。

Profile

出生地：美國

身高：165cm

三圍：34D-24-35

撰文：魂