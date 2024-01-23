今夜一丁：武田智加 惠體大解放

俗語有話「鹹魚青菜各有所愛」，咪以為身材纖瘦嘅女仔先多人鍾意，查實喺日本寫真界，有啲肉地嘅女優反而更受歡迎，而呢種上圍豐滿但有啲肥嘅身材，被稱為「惠體」，而出身於大型偶像團隊嘅武田智加，正正係最佳人辦！

勁有親切感 唔少日本寫真女優都曾經效力過大型偶像女團，好似平嶋夏海、永尾瑪莉亞來自AKB48，白間美瑠、橫野堇則出身於NMB48，至於今日為大家介紹嘅武田智加，就係HKT48嘅前成員。今年20歲嘅智加，面圓圓，眼大大，笑容勁甜美，予人強烈嘅親切感同治愈感，可以話係人見人愛。身材方面，阿妹有一副嫩白嘅惠體，心口對G奶夠晒凸出，條腰亦唔算太粗，望落都幾有吸引力！

畢業行性感 武田智加喺2016年以HKT48第4期成員身份登場，雖然歌藝麻麻地，多次喺團內嘅歌唱力No.1決定戰中敗陣，但喺跳舞方面有唔錯嘅表現，所以一直效力到2023年10月，先正式畢業，改為單飛發展。由於身材豐滿，智加決定喺寫真界發展，行性感路線，仲話已立定決心喺今年為大家帶嚟精彩演出添！

題外話，智加話自己具有雨女特性，每當去戶外演出，總係落雨，所以好希望天公造美，多啲出太陽，令自己啲寫真有多啲陽光氣息喎！

武田智加 年齡：20歲

身高：5呎1吋

三圍：35-24-35

社交網站 武田智加決心要喺寫真界創一番事業，所以頻頻搵機會出鏡，登入其社交網，就可以知道佢嘅最新工作情報。

撰文：賢