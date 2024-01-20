洋媚女子：花店女神招蜂引蝶

男士之所以要喺花店流連，梗係有目的啦，唔排除當中有惜花之士，但相信絕大部分人係為咗溝女而嚟。假如花店嘅主人或員工係女神級別，勢必引嚟狂蜂浪蝶，甚至有機會觸發類似以下四仔劇情嘅風流艷事呢！

撞破自娛 莫非做嘢太辛苦，花店入面竟然傳出呻吟聲？想知真相，千祈咪錯過呢套由Twistys出品嘅《Treat Yourself》。影片由Molly Stewart、Bailey Rayne、Nancy Ace等多位靚女參演，故事講述幾位花店女員工趁住冇客，邊睇四仔邊自娛，點知被男客人撞見，正常人都會覺得尷尬，但喺四仔世界發生，好明顯有下文……雖然劇情有啲老套，但呢班脫星嘅外形實在太正，情慾交歡嘅場面亦拍得浪漫，加埋片廠真係租咗一間花店嚟拍攝，可謂誠意十足。

戀上人夫 男人喺花店出沒，本來係一件平常事，但每次逗留成個幾鐘，肯定有蠱惑！想知道有咩事發生？睇吓呢套由Pure Taboo製作嘅《Deep Trouble》，自然明白晒。影片由Brooklyn Gray同Kyler Quinn孭飛，故事講述呢兩位人氣脫星飾演花店老闆娘同花藝師，因樣靚身材正，裙下之臣無數，偏偏兩人不約而同戀上人夫，仲成日喺花店偷歡，問題係紙包唔住火，呢段感情始終有被揭破嘅一日，究竟佢哋會點做？Pure Taboo嘅作品不嬲以高質見稱，呢次亦唔例外，絕對值得一睇。

素人參演 脫星扮演花店女郎好平常，但搵嚟真花店女郎演四仔，你又睇過未？由Amsterdam Amateurs推出嘅新作《Sex Hunger》，兩位女主角Nathalie Tess同Alice Maze都曾經喺花店工作，而且喺演出前先嚟一段訪問，談及性癖好等話題，原來佢哋都自稱係浪漫愛情主義者，要同對方混熟先會曳曳。雖然以素人身份登場，但喺男主角嘅強力衝刺下，佢哋好快進入狀態，床上表現絕對拍得住專業脫星。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：印象中，花店女郎總係善解人意，識得教男顧客點樣送花氹女仔，如果樣貌生得靚，身材又夠火辣，真係好易令男士心動，而今次介紹嘅四仔都係以花店女郎做主角，當中嘅風流故事令人神往，尤其以《Deep Trouble》嘅劇情最特別，而《Treat Yourself》則勝在揼本，竟然租用花店做拍攝場地，夠晒認真。

撰文：魂