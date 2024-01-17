歡樂性講堂： 微調性生活增懷孕機率

Q：我33歲，丈夫40多歲，他很渴望要孩子，特別是女兒，已努力6個月都未能成功懷孕，我們一星期行房兩三次，丈夫唯一的壞習慣是偶然抽煙飲酒，而我因工作壓力而經期不準，主因是不是在我呢？阿澄

A：據世界衞生組織的資料顯示，約15%伴侶面對不孕問題，當中診斷為由男方或女方引發的不孕症，比例各佔一半，另約有10%是未能解釋的不孕問題，所以在未有醫療診斷的情況下，你不宜先入為主把未能成孕煩惱歸咎到個人身上，構成身心壓力。

生理方面，男性如有精子問題，例如無精症和精子質量欠佳、健康狀況出問題、心理壓力焦慮、煙酒影響生殖系統等，均有可能導致不孕。女性則應留意性機能是否健康，內分泌失調所導致的排卵異常、月經周期紊亂、卵巢機能不全、盆腔炎、子宮內膜異位症所導致的輸卵管閉塞或盆腔內黏連、先天性子宮結構異常等等的婦科疾病都會導致女性不孕。

此外，伴侶久未成孕，亦須留意二人的房事習慣，包括性行為的次數多寡、授精的相隔時間等。你們能維持恒常化的性生活是好事，不過仍可嘗試微調，以計算生理周期和使用排孕檢測棒找出排卵日子，在排卵日子的前幾天減少行房次數。而直至排卵前夕、排卵當日和排卵後一天，增加行房次數以提高受孕機率，女方墊高下身亦可有助精子和卵子結合。不要誤以為性交次數愈多，代表懷孕機會愈高。性能力與生育力並非同一回事，成功懷孕需要天時地利人和，尤其是準確的時間配合。

雙方宜放鬆心情，減少壓力和疲勞，假如經常對懷孕之事過分緊張，只會造成精神壓力，反過來不利受孕。嘗試抱平常心來對待，在輕鬆的心情下往往更容易成事。如超過一年以上仍未成功，便應向專科求診，與伴侶一起進行詳細的生殖系統檢查。

李偉儀 資歷：執業性治療師、伴侶關係輔導專業

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