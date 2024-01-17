今夜一丁：激凸誘人 「泰」妖媚

泰國性感模特兒眾多，想喺當中脫穎而出並唔容易，起碼要有好似Siriwimon Thongphang咁樣靚得嚟，帶幾分妖媚味道，加埋一副激凸火辣身材至得，而佢呢股攝魄勾魂嘅魔力，實在令男人難以抗拒！

判若兩人 擁有火辣身材嘅靚女，男人睇見都會流晒口水！邊度有咁嘅索女？喺泰國模特兒界就有唔少，小弟並唔係吹水，好似呢位出生於泰國春武里府嘅Siriwimon Thongphang就係其中之一，每個見過佢嘅男人都會話正！唔信嘅話，只要睇佢喺社交帳號所分享嘅寫真照，相信大家都會認同。

佢早喺2015年已經投身模特兒界，甫出道憑住惹火身材而吸引一眾男士關注，尤其係佢嗰對激凸車頭燈，更係令唔少男士為之傾倒。而睇番佢初出道所拍攝嘅寫真時，就會發現當時嘅佢氣質清純樸素，睇起嚟相當青澀可人，同依家嘅妖媚性感尤物形象，完全係判若兩人！據佢講因為出道初期係走清純形象路線，唔會化太濃妝，加上性格內向，而且未習慣面對鏡頭，所以表現得有啲怕醜。

自信心爆棚 正因為性格內向關係，所以Siriwimon希望能改變自己嘅性格，於是喺朋友嘅鼓勵下，便膽粗粗參加模特兒比賽，雖然最後未有獲得獎項，但卻成為投身模特兒界嘅契機。

入行之後，Siriwimon坦言有段時間覺得自己未能適應工作環境，加上自信心不足，所以發展平平。後來佢再次參加模特兒比賽，結果獲得優異成績，不過佢話獲獎唔係重點，而係透過比賽令佢建立起自信，尤其係展露身材時，冇咗以前嘅怕醜感覺。事實上，依家佢每次演出都自信心爆棚，而且愈着愈少布，更拍攝唔少大尺度嘅寫真，盡顯玲瓏浮凸嘅曲線美，對於粉絲嚟講當然係好事，而獲得大家認同嘅佢，亦相信自己迷人嘅寫真，可以令唔少男士睇得開心！

Profile

出生地：泰國

身高：167cm

三圍：35G-24-35

社交網站

憑住性感形象，成為泰國其中一位人氣「媚」力模特兒嘅Siriwimon Thongphang，唔少寫真都挑戰尺度底線，亦正因如此，大家先至可以欣賞到佢身材嘅魅力。

撰文：魂