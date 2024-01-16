睇片學英文：「敲」籮打股 樂趣無邊

中文字「敲」，一般人會諗起敲門、敲打、敲擊等等，但英文字「Knock」就冇咁簡單，唔係同你講笑，睇埋以下嘅解釋，你就會恍然大悟！

Knock On Wood 男士專用 有人會覺得用廣東話「扑」、「砌」呢類字眼嚟形容性愛，略嫌粗俗，假如你都有同感，又想文雅一啲表達曳曳呢個動作，可以用英文「Knock」嚟代替，事關早喺18世紀已經有人咁樣用。至於由「Knock」衍生嘅情色俚語，就有「Knock On Wood」，大家估唔估到係乜嘢意思呢？原來係暗指男士自娛。不過敲還敲，性學家提醒男士縱然好興奮，喺自娛時千祈唔好太大力，以免重要部位受傷。

Knock, Knock 銷魂招式 想同人開玩笑，有啲人會以「Knock, Knock」作為開場白，亦即係所謂「Knock-knock joke」，但原來「Knock, Knock」亦係一種性愛體位嘅稱呼。玩法相當簡單，男方先瞓喺床上，女方背向男方坐上去，全身向後仰，兩腿張開，就可以進行活塞運動。據性學家表示，呢招有利兵器完全進入水簾洞，刺激到女方私處多個敏感帶，而且男方可以隨時嚟個「反客為主」，提升活塞運動嘅快感，係一招易玩又銷魂嘅體位。

《Knocking At Your Back Door》 後門誘惑 有客人造訪，因乜解究有前門唔入而要走後門？想知原因，千祈咪錯過由Digital Sin喺2019年推出嘅《Knocking At Your Back Door》。片長近5粒鐘，搵嚟Lea Lexis、Abella Danger、Megan Rain等15位女星參演，故事講述呢班巨臀索女入住新居，型男鄰居諗住上門恭賀，殊不知遇着對方因各種意外而被困，面對眼前扭嚟擰去嘅巨臀，男鄰居難敵誘惑，竟拔出兵器敲開對方後門！憑住抵死嘅劇情同激烈嘅後花園交戰，令呢套作品深得唔少四仔迷熱愛。

同場加映：搭上敲門投訴嘅惡鄰 夜半有人嚟敲門，個心好易被嚇得離一離，但凡事都有例外，好似呢套由FALENO喺2022年推出嘅《聽到隔籬屋傳來女友的呻吟聲》，女主角天國露露就因為咁而搭上男鄰居！

話說呢位巨乳女優同男友搬入新居後，因為曳曳時叫得太大聲，男鄰居忍唔住上門投訴，結果呢次敲門開啟咗一段偷情故事！話時話，出軌劇情向來得到唔少AV迷支持，加埋呢套作品由擁有一對33F巨乳嘅天國露露主演，吸引力就更大！

撰文：魂