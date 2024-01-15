有性趣：觀察乳頭辨別出軌

英國兩性關係網絡節目《Outlandish》，早前請來靈媒Lara Wells揭開「胸部觀察術」之謎，佢解釋因為乳頭同眼睛都係心靈之窗，唔單止能透露出內心情感，仲可以洩露一個人嘅所作所為，而其中一項就係有冇出軌。佢表示喺正常情況下，女性嘅左右乳頭會指向唔同嘅方向，當乳頭同眼睛處於同一直線上嘅話，就暗示佢有出軌嘅意圖或舉動。至於男士亦能透過身體部位進行觀察，但唔係睇乳頭而係睇睪丸。當兩粒睪丸彼此愈靠近，對方就有出軌嘅意圖。當「秘法」公開後，唔少網民都嘩然，有人質疑貧乳女士乳頭有極大機會跟睛睛成直線，咁咪即係佢哋經常出軌？又有網民覺得單憑睪丸觀察出軌嘅方法未免太兒戲，皆因冬天時陰囊會收縮，蛋蛋自然會貼埋一齊。對此Lara補充指，兩種觀察術只係初步分析，要更深入辨別便要觀察更私密嘅部位。