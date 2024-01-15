今夜一丁：Jay Brookie 魅力無窮沒法擋

家陣樣靚身材正，而且寫真影得誘人嘅性感網紅比比皆是，如果要喺芸芸之中突圍而出可以有咩辦法呢？美國性感網紅Jay Brookie就諗到條好橋，能夠一舉成名喇！

活躍模界 以前想成為人氣性感網紅好簡單，憑住索樣同露出胸前深溝，加埋挑逗誘人嘅甫士，Like數可以話要幾多有幾多，想唔紅都幾難！不過，隨住性感網紅愈嚟愈多，要吸引網民嘅眼球，就要花多啲心思，爆紅一啲都唔容易！

唔係亂講㗎！據2023年美國嘅網絡大數據顯示，去年女網紅嘅增長率有雙位數，換言之單靠大尺度寫真係唔夠嘅，咁點算好呢？出生於美國田納西州嘅性感網紅兼模特兒Jay Brookie，就諗到一個絕妙嘅突圍方法。早喺高中時嘅佢，憑住迷人樣貌同身材已經有唔少裙下之臣，而身為啦啦隊隊長嘅佢，更成為校內風頭躉，亦因為咁，令佢自信心十足，決定將來以模特兒為事業，故此喺大學時期，佢便以兼職模特兒身份活躍模特兒界。

人氣急升 憑住亮麗嘅外形，加上性感嘅寫真，令Jay喺模特兒界好快便獲得高關注度，而佢跟唔少模特兒一樣，甫出道便樍極經營社交帳號，目的亦顯而易見，就係憑住網絡人氣作為模特兒事業嘅助力。

雖然透過分享嘅福利相，令唔少網民見識到佢個人嘅魅力，但人氣並未見明顯上升，苦無好方法谷人氣嘅佢，有日分享三隻愛犬嘅日常生活片段後，卻估唔到令佢一舉成名！既乖巧又可愛嘅毛孩，竟成為帳號嘅流量密碼！喺大幅漲粉嘅情況下，Jay嘅模特兒事業亦變得相當順利。而經常同粉絲交流嘅佢，表示自己最大嘅興趣係行山，為咗可以完成行勻全美最佳行山點嘅目標，佢積極儲備銀彈，等日後有機會展開巡迴行山之旅。不過佢工作咁忙，相信呢個目標未能夠喺短期內達成囉！

Profile

出生地：美國田納西州

身高：162cm

三圍：35D-24-36

社交網站

雖然Jay Brookie樣靚身材正，但估唔到佢最滿意嘅身體部位係對腳！事實上，如果有留意佢嘅性感自拍，唔難發現有唔少美腿照，難怪唔少粉絲希望佢影一輯絲襪美腿寫真啦！

撰文：魂