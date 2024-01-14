喜雙飛：百萬級波神 頂「峰」對決

歐洲乳神迷人，而亞洲波霸亦吸引，咁兩者對男士嚟講邊個最具魅力呢？今日一於搵來兩位百萬級巨乳網紅比併，分別係來自拉脫維亞嘅Neringa Kriziute及泰國嘅Prapatsara Kongpanus，睇吓邊個至係真正嘅波神啦！

愈露愈興奮 大部分男士都鍾意巨乳，尤其係對胸奴嚟講，更係愛不釋手，因此巨乳網紅特別受歡迎，好似出生於拉脫維亞嘅Neringa Kriziute就係其中一位，佢憑住一對37DD巨乳而獲得勁高人氣。

早喺2016年開始經營社交帳號嘅佢，最初主要分享工作同生活片段，就係咁，吸引到唔少網民嘅關注，其後佢更解放巨乳，將性感火辣自拍照公諸同好，令佢逐漸走上網紅之路。由於人氣愈來愈勁，佢喺2018年開始全情投入成人模特兒工作，又不斷向網民派福利，之後佢慢慢將發展重心放喺經營社交網絡，包括開設會員制社交帳號，實行全力吸金！事實上，睇番佢嘅IG帳號，粉絲數量已經超過500萬，真係勁到爆！而佢亦坦言愈露愈興奮，會繼續以波會友，滿足網民嘅眼球！

Neringa Kriziute

出生地：拉脫維亞

身高：170cm

三圍：37DD-26-40

大包圍吸金 既然擁有激凸車頭燈，點可以收收埋埋咁暴殄天物呢？出生於泰國曼谷嘅乳神Prapatsara Kongpanus，正因為擁有激凸身材，所以決定投身模特兒界行性感，展露好身材畀大家欣賞。

單係睇到37G呢個上圍數字，就已經幻想到佢胸前有幾咁偉大，當睇過佢喺社交帳號分享嘅性感寫真，更係被佢奇峰凸出嘅魅力深深吸引，因此成功吸納逾110萬粉絲，變身成為百萬級網紅。講到佢嘅福利照，除咗有好多內衣同比堅尼嘅性感造型外，仲大玩制服誘惑，施展玲瓏浮凸嘅誘人曲線，難怪經常有網民跪求佢分享更多大尺度嘅寫真啦！另外，佢仲朝向演藝界及歌壇發展，又做埋老闆娘兼擔任產品代言人，吸金能力超強。

Prapatsara Kongpanus

出生地：泰國

身高：167cm

三圍：37G-23-36

第1回合：鬥乳量 兩位既然係巨乳網紅，當然要先嚟乳量比併啦！Neringa嘅37DD係美規，換算做日規即係37E，而泰國罩杯則以日規計算，所以Prapatsara嘅37G巨乳稍勝一籌。

第2回合：鬥誘惑 除咗巨型車頭燈，Neringa憑住豐腴身材加埋豪華臀，成為佢嘅吸睛法寶，加上限制級寫真，確實夠吸引！而Prapatsara嗰對美腿本身已吸睛，加上大尺度嘅寫真，同樣睇到人心跳加速。

第3回合：鬥人氣 憑住性感魅力，令兩位女郎成功進身百萬級網紅行列，只係數字上係咁講，但邊位粉絲數量勁啲呢？Prapatsara嘅兩個社交帳號合共有超過110萬粉絲，不過Neringa單係IG已經有多達509萬粉絲，人氣真係勁到爆呀！

Report：平分秋色 兩位巨乳網紅都各有魅力，Neringa唔單止憑巨乳吸睛，肉感身材加上豪華臀，對鍾意呢類型女郎嘅男士嚟講，有着無比吸引力。而Prapatsara不但擁有巨乳，纖腰同美腿亦係佢嘅吸睛利器，所以兩女都係咁值得男人鍾意，打和！

撰文：魂