今夜一丁：永瀨陽菜榮登選美女王

薄身好波

喺日本有好多選美比賽，規模有大有細，但無論如何，奪得冠軍寶座者，絕非泛泛之輩。正如今日為大家介紹嘅永瀨陽菜，就係實至名歸嘅選美王者！今年22歲嘅陽菜，人如其名，除咗青春可愛，身上仲散發住陽光氣息，特別係面露燦爛笑容時，相信好多男士都會被佢嘅熱情所融化。講到身材，一身小麥肌嘅陽菜，屬於薄身纖巧型，但瘦得嚟好健康，睇得出平日有做開運動，最難得嘅係心口對E奶分量十足，可謂夠晒睇頭！