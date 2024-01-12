色日放送：巧手按摩師催情話咁易

好多男人都嫌女伴喺床上唔夠主動，其實可能係因為男方冇做足前奏工夫，挑唔起女方嘅慾望。如果係咁嘅話，就要參考一下日本AV界嘅「惡德按摩師系列」喇，當中男按摩師嘅手勢同推油技術高超，搞到班女客人個個都春情勃發，更捉住對方大叫：「我要！」所以男士們要好好學習喇！

好快撻着 於Faleno推出嘅《惡德精油按摩店讓你大抽搐》一片中，入田真綾得知有間精油按摩店嘅男技師深曉豐胸按摩手法之後，便決定一試。而呢位男技師果然係手藝超群，配合精油按摩，令真綾嘅慾火愈來愈高漲，當集中按摩雙峰嘅時候，好快就搞到佢頂唔順，要求男技師給予更大滿足！而真綾唔單止獲得前所未有嘅快感，大玩體位交歡之後，更主動施展胸夾技術，以行動話畀技師知其豐胸按摩真係有效呀！

潮吹狂噴 喺Ideapocket出品嘅《在無良美容院的催情按摩中無法停止高潮》入面，南條彩去到一間按摩院，發現店內全部都係男技師，個個身材健碩而且手藝非凡，仲特別奉上一杯香氣撲鼻嘅花茶。當彩妹飲完杯茶之後，就感到面紅耳熱全身㷫合合，原來杯茶經精心調配，含有催情作用，加埋技師按摩幾個催情穴位之後，慾火更係一發不可收拾！呢個時候技師樂於為彩妹降火，令佢高潮一浪接一浪，仲興奮到爆發潮吹添！

激烈3P 由片廠S1製作嘅《高潮精油按摩》，講述伊藤聖夏光顧按摩店嘅推油瘦身療程，而嚟到嘅男技師見到夏妹清純可愛又肌膚鮮嫩，頓時色心大起，以按摩減肥消脂嘅穴位為藉口，瘋狂刺激夏妹身上多個敏感點，結果好快就令佢情不自禁要求技師幫手解決慾火！聖夏變到好似綿羊咁溫馴任由技師玩弄，連叫多個拍檔嚟大玩3P都答應。不過，聖夏喺激烈嘅3P當中又的確消耗好多能量，真係有消脂效果。

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：所謂男人不壞，女人不愛，今次為大家介紹嘅「惡德按摩師系列」，當中班立壞心腸要嗒女嘅男按摩師，就令到女客人冧到痹，皆因佢哋身懷絕技，可以令女人高潮迭起！喺3部作品當中，本仙最鍾意南條彩主演嘅《在無良美容院的催情按摩中無法停止高潮》，原因係彩妹斯文靚女又擁有豐滿身材，被男按摩師按摩全身嘅時候，真係睇到人心郁郁！而佢喺床戰時表情肉緊，仲爆發出激烈潮吹，大大增加可觀性！

撰文：賢