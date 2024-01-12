今夜一丁：Bibi Nyan一味靠「胸」多線發展

家陣做性感網紅真係唔容易，唔單止要樣靚身材正，仲要多才多藝至得，而來自美國嘅女網紅兼Coser Bibi Nyan正係其中一個好例子，上圍夠「胸」猛，又能歌善舞，更作多線發展，難怪佢極速冒起啦！

全能網紅 原以為藝人要作多線發展先至搵到錢，而性感網紅一味行性感就得，但當見到呢位美國索女Bibi Nyan後，就明白如果性感網紅想搵真銀，亦要作多線發展先至掂呀！

話說回來，雖然Bibi係來自美國，但其實話佢係喺德國柏林出生嘅美國人至啱。佢當日喺網絡爆紅時，確實喺美國定居，而事實上喺佢出世後冇耐，就已經被父母帶回美國生活，嚴格嚟講冇喺德國住過，難怪唔少人都搞錯。直到有次佢喺社交帳號上以德文回覆德國粉絲留言時，唔少人至知箇中真相。據Bibi講，雖然佢冇喺德國住過，但自細父母有教佢德文，所以佢能夠講得一口流利德文。另外，佢其實有多個身份，分別係打機主播、影片社交平台主播、Coser及模特兒，同時亦係一位歌手嚟添！

出騷表演 搞到咁多身份，其實一切並非巧合，而係喺Bibi嘅計劃之內。一直想成為網紅嘅佢，2018年時便喺影片社交平台發放首條影片，內容相當簡單，就係佢咪嘴唱著名女歌手嘅歌，憑住迷人而可愛嘅樣貌一舉成名！事情嚟得如此順利，就連Bibi亦估唔到，於是佢將計劃加快，不但頻頻發放影片，同時又拍住幾位性感女Coser，組成Cosplay團隊推出網絡性感寫真外，更一齊出歌兼出騷表演。

不過佢嘅搵食法寶並唔止咁，憑住樣靚身材正，加上萌味十足嘅樣貌，佢同時踩入模特兒界，唔止繼續以性感形象示人，其中以比堅尼拍攝嘅一系列寫真，更係令人有驚為天人嘅感覺。雖然佢嘅工作忙到爆，但佢仍未停止過網紅嘅工作，真係夠晒勤力。

社交網站 雖然Bibi Nyan工作相當勤力，但人嘅精力有限，亦會因攰而變得狀態差，因此佢近期減少模特兒工作，不過仍會密密拍攝性感Cosplay寫真畀大家欣賞，相當養眼㗎！

Profile 年齡：25歲

身高：155cm

三圍：34E-22-34

撰文：魂