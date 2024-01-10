色日放送：高橋凛 鍛煉完美體態

所謂女為悅己者容，好多女仔為咗吸引男人而費盡心思去美容及健身，而日本寫真女優靠外在美搵食，就更加着重增強吸引力，所以要努力Keep Fit保持最佳狀態，不過高橋凜呢位巨乳美人就因為咁而飽受煎熬喇！

輕熟女韻味 日本寫真界有好多十八廿二嘅青春玉女，佢哋又可愛又好波，好似近期人氣高企嘅本鄉柚巴、菊地姬奈咁，真係人見人愛。但係年紀踏入30歲嘅女優亦絕對唔會畀佢哋遜色，因為輕熟女嘅韻味別具吸引力，班後生女絕對冇得比，好似喺「令和三十路寫真偶像總選舉」奪得冠軍嘅高橋凜就係最佳人辦喇！

今年33歲嘅佢，出道拍寫真已經有10年咁耐，雖然家陣冇以前咁青春嫩口，但面上卻多咗份女人味，同時散發出一股溫柔婉約嘅氣質，令男人好想娶佢做老婆好好寵愛一番。而佢美色迷人，身材亦相當驕人，心口對G奶夠大又富彈性，胴體更比以前多添幾分健美感覺添！不過，擁有呢副近乎完美嘅體態之前，高橋凜可以話經歷過一番苦痛。

暴飲暴食 佢喺2014年出道拍寫真，當時除咗激凸身材令人眼前一亮，由於樣貌同當時紅到極點嘅寫真天后原幹惠有幾分相似，因此備受寫真迷注目，人氣亦愈來愈高，漸漸獲邀請參與不同工作，涉足電視界、電影界以及舞台界，不過做乜都好，凜妹嘅發展重心依然喺寫真方面。

然而，凜妹就係因為要保持良好身段，所以為此而花盡心思，可惜就係因為減肥過度而搞到一度暴瘦，之後為增加體重就去暴飲暴食，最後搞到自己成日食到嘔又一邊喪做運動！好彩佢現時已經能夠好好控制飲食同有足夠運動量，所以從寫真演出以及上擂台賽事擔任舉牌女郎嘅時候，可以睇到凜妹嘅身材婀娜健美且精神飽滿，簡直可以話達到最完美嘅狀態！

Profile 年齡：33歲

身高：5呎3吋

三圍：36G-24-35

社交網站 高橋凜近年接咗好多擂台賽舉牌女郎工作，不過對於寫真演出亦相當重視，所以從其社交網當中亦可以睇到好多寫真拍攝花絮以及寫真照，必定大飽眼福！

撰文：賢