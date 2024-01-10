今夜一丁：Briana Agno童顏魔女 乳出驚人

樣索又好身材嘅性感網紅雖然有唔少，但要好似呢位來自美國嘅Briana Agno咁高質卻係少見，一副童顏加薄身巨乳身材，真係冇得輸，難怪佢嘅人氣升得快過火箭啦！

健美Fit爆 家陣啲人成日話要贏在起跑線，但其實有實力，後上發力一樣夠贏，出生於美國拉斯維加斯嘅性感女網紅Briana Agno，正係其中一個好例子！

喺2022年以網名「Briinic」積極經營社交帳號嘅佢，只係用咗短短年半時間，已經成功吸納逾90萬粉絲，所憑嘅就係萌味十足嘅美貌，同埋一對激凸巨乳及纖腰馬甲線，呢副靚偈真係索到嘭嘭聲，加埋露肉度高嘅寫真，人氣點可能唔勁吖！喺大學修讀生物與護理課程嘅佢，畢業後先喺診所工作，後來走咗去大專院校教書，樣靚身材正嘅佢，自然成為校內風頭躉。另外，佢其實仲有另一個身份，就係健美運動員，原來鍾愛健身嘅佢，一直有參加健美比賽，及至2019年因為一次比賽令佢嘅事業出現轉變。

公諸同好 話說Briana當時雖然未能喺比賽中奪得冠軍，但憑住迷人外形吸引到模特兒事務所注意，於是邀請佢拍攝一系列比堅尼寫真，而佢雖然身為大專教師，但對模特兒工作卻相當有興趣，因此佢便開始私底下從事拍攝工作。要知道Briana嘅薄身巨乳身材實在吸睛，加埋性感比堅尼造型，嗰種火辣度點可能唔引起大家嘅關注呢？

之後佢選擇放下教鞭，全身投入模特兒界，先後為多本雜誌拍攝寫真，卻估唔到呢個時候遇上傷患困擾，惟有停工休養。就喺休養期間，佢開始積極經營社交帳號，將比堅尼靚相同性感自拍照公諸同好，引到網民流晒口水！由於佢從來冇諗過會爆紅，所以當時佢冇諗住用模特兒嘅藝名開帳號，而眼見自己能夠成為人氣網紅，坦言實在係意想不到呀！

Profile

出生地：美國

身高：167cm

三圍：34F-22-34

社交網站

被評為人氣冒起得最快嘅性感網紅，Briana Agno並冇浪費如此難得嘅吸金機會，故此佢早前便開設埋OnlyFans帳號，實行以限制級寫真及影片益會員。

撰文：魂