今夜一丁：能美真奈 豐滿J奶Body

高質巨乳

日本寫真界有唔同類型嘅女優，有啲以青春嫩口為賣點，有啲Sell身材豐滿，而經過筆者長年觀察，後者似乎比較襟撈，好似紺野栞同桐山瑠衣，二人都喺寫真界活躍多年。至於現年27歲嘅能美真奈，絕對有潛力喺業界維持高人氣一段長時間，事關阿妹由頭到腳都畀到人一種珠圓玉潤嘅感覺，面珠圓圓，五官精靈，相當討人喜愛。再睇埋佢嘅身材，係就係有啲偏肥，但呢種豐乳肥臀嘅肉感體形先係最好攬，加埋心口對J奶脹卜卜又充滿彈性，可以話係一對難得嘅極品巨乳嚟，所以被稱為「至高之肉感Body」！