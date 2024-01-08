洋媚女子：俄味波濤 「峰」情萬種

俄羅斯索女向來以樣貌迷人而著稱，亦經常喺模特兒界見到佢哋嘅身影，其實Cosplay界中亦有唔少俄國性感女Coser，當中就有呢位「峰」情萬種嘅Mercurygin。

福利十足 隨住社交網絡平台嘅興起，有唔少以火辣Cosplay造型而走紅嘅性感女Coser，其中呢位來自俄羅斯嘅Mercurygin，唔單止人氣相當高，更喺歐美擁有大量粉絲。如果想知道佢點解能夠咁紅，其實方法好簡單，只需要去佢個社交帳號，睇吓佢分享嘅福利照自然會一清二楚！

作為性感Coser嘅佢，所分享嘅寫真相的確係福利十足，要知道Mercurygin本身係樣靚身材正，而佢嘅Cosplay服裝唔止造型同原著ACG角色一模一樣，而且露肉度高，配合埋激凸上圍，試問點可能唔吸引大家嘅目光呢？事實上，佢嘅成功之道，唔單止一味賣弄性感，佢嘅Cosplay服裝更係用心製作，難怪佢嘅粉絲當中，亦有唔少係Cosplay愛好者啦！

自家製Cosplay服 但唔講唔知，原來Mercurygin行性感路線只係近年嘅事，早喺2013年便開始活躍於Cosplay界嘅佢，其實最初只係純粹分享一下Cosplay嘅樂趣，而當時作為時裝設計師嘅佢，因為工作關係而慢慢愛上角色扮演，於是佢便開設社交帳號分享Cosplay寫真，同時亦讓更多人欣賞到佢自家製嘅Cosplay服裝。

憑住美艷嘅外形，加上製作用心嘅服飾，令佢好快走紅。雖然如此，但講到佢事業嘅轉捩點，卻在於佢喺2021年時拍攝一輯Cosplay寫真。當時因為演出需要，所以Mercurygin化身成一位造型超性感嘅電玩女角色，據稱當時佢其實對自己嘅性感造型相當尷尬，只係當見到網民熱烈嘅反應後，自信心爆棚下便決定開始愈嚟愈性感嘅Cosplay，並成為人氣Coser。

Profile

出生地：俄羅斯

身高：170cm

三圍：35F-24-35

社交網站 既然Mercurygin擁有迷人嘅外形，而且又樂於分享性感Cosplay寫真，點可能錯過呢個大好嘅吸金機會呢？因此佢亦喺網絡會員平台上，開設為會員提供大尺度寫真嘅帳號，果真相當聰明！

撰文：魂