今夜一丁：仙氣巨乳妹 「泰」動人

有人話模特兒界係大染缸，縱然係純情美女經過一段時間浸淫後，嗰份清純味道就會冇晒！但係凡事總有例外，好似呢位來自泰國嘅純情系模特兒Wanfaii Wansiri咁，喺佢身上就冇出現呢種情況喇！

不食人間煙火 經常用純情嚟形容一啲模特兒，只係點先至算係純情呢？簡單嚟講，就係一種單純嘅感覺。如果覺得呢個解釋太空泛，睇吓出生於泰國那空拍儂府嘅模特兒Wanfaii Wansiri，相信會令你有更深刻嘅認識。

稱佢係純情系模特兒，唔單止在於佢仙氣飄逸不食人間煙火嘅氣質，更同佢嘅性格有密不可分嘅關係。事實上，位於泰國東北部，鄰近寮國嘅那空拍儂府，跟大城市可以話扯唔上關係，因此喺呢個大自然環境成長嘅Wanfaii，由到細到大可謂遠離繁囂，難怪面上散發出清麗脫俗嘅氣質。而一切變化卻喺佢大學畢業後出現，當時喺曼谷搵到工作嘅佢，發現大城市不但發展機會多，更發覺自己最大嘅興趣係從事模特兒工作，就係咁，佢喺2020年投身模特兒界。

突破心理關口 據Wanfaii稱，喺開始從事模特兒工作時，家人唔係咁支持，認為模特兒界係大染缸，擔心佢會因此而學壞。不過隨住家人對模特兒工作認識多咗，慢慢變成支持佢嘅事業，更見到Wanfaii嘅性格變得愈嚟愈活潑，為佢搵到夢想工作而開心。

事實上，清純氣質加火辣身材，尤其係一對雪白軟彈巨乳，男人見到都會心動，亦因為咁，令佢喺時裝模特兒界愈嚟愈多人認識，只係講到人氣大爆發，就要從佢開始為泳衣拍攝寫真開始。

最初喺鏡頭前以比堅尼示人嘅佢，感覺相當尷尬，但隨住突破心理關口，而寫真亦獲得大家讚賞後，令佢自信心大增，唔再抗拒拍攝泳衣寫真，而純情嘅魅力加上解放巨乳，更係令佢嘅人氣不斷飆升，未來發展值得大家期待。

Profile

出生地：泰國

身高：165cm

三圍：34F-23-34

社交網站 寫真影得愈嚟愈性感嘅Wanfaii Wansiri，養眼度真係爆晒燈，但係仍無損佢嘅清純氣質，而佢近年嘅寫真造型愈嚟愈多，真係夠滿足晒男士嘅眼球！

撰文：魂