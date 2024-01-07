洋媚女子：高質村姑 淫味細嘗

四仔中嘅村姑有好幾種，其中一種就係以高萌度取勝，唔明係乜嘢嘅話，睇吓由HardX製作嘅《Super Cute #18》就會明白晒！搵來Jill Kassidy、Jane Wilde等四位脫星參演，佢哋唔單止可愛，化身村姑更係純情味濃。故事講外表清純嘅佢哋，內心卻對男女情慾充滿渴望，呢日小鎮嚟咗幾位型男，令佢哋心花怒放，希望能夠享受到美妙嘅性愛初體驗。由最初嘅怕怕醜醜，到後嚟嘅意猶未盡，不但睇到人心跳加速，更展現出四位脫星出色嘅演技。

黑森林誘惑

鄉村姑娘嘅賣點唔單止在於純情味，仲有肚臍對落未經修飾嘅黑森林？咪以為好變態，其實真係有唔少好此道嘅四仔迷，否則Property Sex就唔會推出以黑森林為主題嘅《Bush Inspection #4》啦！由四位癡女脫星演出，單係睇呢個陣容，就知床戰場面相當狂野激烈，加上未經修剪嘅原始黑森林，相信好此道嘅四仔迷一定睇得興奮。