喜雙飛：靚偈索姐姐 辣度十足

唔少男人外表睇落好硬朗，其實內心不知幾想得到女性嘅呵護，日本AV界嘅熟女系及姊系女優大行其道，其中一個原因就係咁喇！提到姊系女優，今日就搵來葵伊吹同Unpai比併一下，佢哋唔單止身材火辣，床上表現仲夠晒活力十足添！

潮吹功夫了得 葵伊吹呢位嬌俏可人兒，原本係地下偶像女團成員，後來因受到疫情影響令演出機會大減，為咗搵食，佢便轉行下海拍AV！而呢個決定係冇錯，皆因佢身材又弗又健美，腰幼胸又大，唔拍AV真係暴殄天物喇！

喺2020年出道嘅佢，至今仍然係AV廠Moodyz嘅專屬女優，由於初登場時留住一頭清爽短髮，性格又爽朗，因而被戲稱為「10年一遇之美男」。亦因為佢嘅形象較為突出，演出時又表現得活力十足，更能夠表演出驚人嘅潮吹絕技，結果令其出道作品榮登AV銷量榜第11位，呢個成績對於新人嚟講，絕對值得高興！葵伊吹一路發展落嚟，漸漸由純真少女變成姊系女優，擅長以溫柔態度配合俐落嘅肢體動作將男優榨乾，睇落有幾分經典蛇腰癡女妃乃光嘅影子。

葵伊吹

年齡：22歲

身高：5呎4吋

三圍：34D-23-34

豐臀巨乳網紅 今年29歲嘅Unpai，喺2022年2月加入AV界，以AV大廠S1專屬女優身份演出至今。佢樣貌標致迷人，出道之後仲愈來愈索，更散發出一股女人味添！身材方面亦相當誘人，心口對F奶脹卜卜又富彈性，而屁股亦又大又圓，加埋身高5呎5吋，外形顯得高挑又豐滿，火辣指數爆燈！不過，佢之所以能夠多次成為AV銷量榜第一位，當然唔只係咁小兒科啦！

佢喺18歲時被星探發掘，可惜遇人不淑，被無良經理人公司呃錢，令佢一度打消做明星嘅夢想。後來佢轉戰做網紅，憑住俏麗面孔及火辣身材而成功上位，追隨者人數有過百萬之多！之後，佢挾住高人氣做寫真女優，到2022年就投身AV界搵食，並走姊系路線，喺演出中，佢同男優打得火熱兼且百般陶醉，令觀眾睇到全身㷫合合呀！

Unpai

年齡：29歲

身高：5呎5吋

三圍：36F-24-37

第1回合：鬥身材 Unpai身材高挑豐滿，心口對F奶仲飽滿脹卜卜，火辣指數爆燈；至於葵伊吹雖然冇佢咁大波，但係勝在身材纖巧婀娜，心口對D奶一樣有睇頭。

第2回合：鬥姊味 葵伊吹出道只係短短3年，但喺片廠Moodyz嘅悉心調教下，演技同床技漸漸成熟，要佢扮演溫柔而飢渴嘅大姐姐完全冇問題，不過Unpai由於年紀比葵伊吹大，面上散發出嘅姊味更濃，所以稍勝一籌。

第3回合：鬥演出 Unpai喺AV演出中，表現投入又陶醉，不過表情同反應略嫌造作；相反葵伊吹體質敏感，喺男優嘅猛攻之下，興奮到面容扭曲，而且仲輕易爆發出激烈潮吹，演出更為精彩悅目。

Report：各擅勝長 葵伊吹同Unpai兩個都身材火辣，同時亦掌握到姊系女優嘅演出特質，一邊表現溫柔，一邊表現得極度飢渴，但係又唔會過分搶韁，而且各擅勝長，所以今次比併就打和啦！

撰文：賢