色日放送：辣妹夠豪放養眼又驅寒

天氣轉涼，除咗打邊爐、食蛇羹之外，最適合就係欣賞一下日本AV界嘅「辣妹系列」喇！因為當中嘅辣妹充滿活力又熱情豪放，每場床戰都表現搶韁，同男優激戰時更係熱力四射，真係夠晒驅寒呀！

舊情大升級 喺FunCity出品嘅《被青梅竹馬的巨乳引誘》入面，京介向公司請咗幾日假返鄉下探親，期間重遇青梅竹馬乙愛麗絲，而令佢最驚訝嘅係，對方由以前嘅純情少女變成身材豐滿又打扮豪放嘅金髮辣妹！兩人雖然多年冇見，但係一見面就有講唔完嘅話題，講講吓京介仲因為見到對方一對巨乳而硬朗起來添！而絲妹發現之後不但唔覺得尷尬，反而想品嘗男方強壯嘅身體，血氣方剛嘅京介當然唔會拒絕啦！發生第一次之後，二人關係更加親密，除咗成日激戰，仲一邊浸浴一邊打水戰，認真快活！

飢渴成性 由片廠Bonita炮製嘅《美人日燒蕩女》，講述正太喺交友網結識到蘭華，兩人約會出街之後，至發現女方原來係涉谷系金髮辣妹，而且又靚女又好身材！而蘭華見到正太外形俊朗，唔單止嗒晒糖，仲慾火高漲，即刻拉正太去到附近嘅公廁吹奏一曲。飢渴成性嘅蘭華當然唔夠喉啦，實行同正太再去酒店開房，仲拎出震棒交畀正太盡情招呼自己添！熱身過後，蘭華就施以精湛騎功，好快就令正太忍唔住發射升空！不過蘭華完全唔介意，三扒兩撥就令正太雄風再起，繼續激戰，直至滿足為止。

天公造美 於LUNATIC推出嘅《一直到早上我和大屁股的風俗娘在一起》當中，鹹濕仔翔也電召風俗娘AIKA嚟屋企開戰，兩人玩到第二朝早，正當AIKA準備離開之際，外面突然落大雨，佢惟有留低。期間翔也對AIKA照顧有加，因而令佢大為感動，於是喺停雨之前，樂於同翔也瘋狂大戰！雖然翔也年輕力壯，但係連番激戰已經消耗唔少，好在AIKA為人熱情且床技了得，輕易就令佢嘅雄風一起再起，可以好好咁享受呢段短暫嘅歡樂時光。

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：辣妹夠晒熱情奔放，識到佢哋梗係爽啦！不過人貴自知，體力同雄風冇番咁上下的話，好容易畀佢哋玩到乾塘呀！而今次為大家介紹嘅「辣妹系列」，當中嘅辣妹就真係將男人榨乾喇！喺3部作品中，本仙最鍾意乙愛麗絲主演嘅《被青梅竹馬的巨乳引誘》，原因係阿妹成日都笑容滿面又夠活潑開朗，身材豐滿又肌肉結實，外形已經夠晒吸引，加上佢同男主角相處溫馨甜蜜，帶出一種重遇故人嘅感動，連場激情床戰更令作品變得精彩無比！

撰文：賢