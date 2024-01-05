今夜一丁：俄羅斯薄身巨乳「胸」猛露出

俄國女郎嘅魅力有幾吸引相信唔使多講，如果唔信嘅話，睇吓呢位來自俄羅斯嘅模特兒兼網紅Ekaterina Shiryaeva，就必定會被佢嘅獨特魔力所迷倒，唔單止五官標致，最正係副偈「薄身巨乳」，絕對係男人嘅至愛呀！

藝術家氣質 唔少網紅或藝人都會稱自己有藝術家性格，但真定假卻只有相處過至知。不過換作呢位出生於俄羅斯彼爾姆嘅人氣性感網紅兼模特兒Ekaterina Shiryaeva嘅話，縱然未同佢相處過，都會認同佢由內而外散發出嚟嘅藝術家氣質。事實上，佢跟藝術確有密不可分嘅關係。

所謂地靈人傑，正好套用喺Ekaterina Shiryaeva身上，而呢點便要從佢嘅出生地彼爾姆開始講起。喺19世紀60年代，本為俄國嘅工業重鎮，只係隨住時間發展，成為俄國當代藝術嘅中心，尤其當地嘅現代藝術博物館，所收藏嘅藝術品更係遠近知名，而Ekaterina就喺呢種環境下對藝術產生濃厚嘅興趣，除咗繪畫及雕刻外，最愛就係攝影，更參與過唔少攝影展，卻估唔到因為一次攝影活動，成為投身模特兒界嘅契機。

人氣大爆發 據稱喺活動上，佢被邀請客串做模特兒，卻估唔到獲得高度注目，而佢亦喺2019年展開模特兒事業，最初以拍攝硬照為主，其後活躍時裝展，憑住標致五官及薄身巨乳身材，獲得極大嘅關注。此時，有媒體邀請佢拍攝一輯成人寫真，而一直想喺模特兒事業有所突破嘅佢，便二話不說答應，結果憑住性感誘人嘅形象，令佢人氣大爆發！

乘勢開設社交帳號嘅佢，以性感並充滿格調嘅寫真成功吸納大量粉絲，喺短短年多時間，人數已突破50萬。雖然佢近期嘅寫真尺度收斂咗唔少，但咪以為佢唔再行性感路線，實情係佢最近開設咗OnlyFans帳號，所以大尺度寫真只跟會員分享。縱然如此，佢喺IG所分享嘅寫真相亦福利度十足。

社交網站 雖然Ekaterina Shiryaeva近年專注發展性感網紅事業，並以大尺度寫真展示身材魅力，但其實佢一直未停止過藝術創作，佢表示希望可以舉辦個人攝影展，將自己嘅作品畀大家欣賞。

Profile 出生地：俄羅斯

身高：170cm

三圍：33F-22-34

撰文：魂