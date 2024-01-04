洋媚女子：雪乳誘惑 慾望升溫

早排天氣凍到乜都縮，唯獨慾望唔可以萎縮，否則點樣享受到男女交歡嘅樂趣呢？如果真係慾望低迷，不妨睇吓今次介紹3套以雪乳為主題嘅作品，必定令你嘅慾望升溫！

閨密火辣辣 閨密出遊諗住玩餐飽，點知去到竟然起爭拗，呢鋪應該點樣搞？發生喺Lesbea製作嘅《Erotik》，情況就相當易搞喇！由Tiny Tina、Alyssa Bounty、Jenny Wild等多位脫星演出，遠赴雪山度假村拍攝，足見片廠對呢套作品幾咁認真。呢班閨密本來想嚟個溝仔之旅，但最後決定去雪山玩，點知成個度假村得佢哋幾個入住，溝仔夢碎下便起紛爭，結果竟透過情慾交流解決問題！雖然劇情薄弱咗啲，但對四仔迷嚟講，火辣辣嘅肢體互動加上誘人呻吟聲，已經夠晒官能刺激。

奇招吸客 去酒店爆房雖話無分天氣凍定熱，但無可否認低溫會影響男女性慾，而喺TadpolexStudio推出《Hotel Promotion Commotion》當中嘅情侶酒店，為咗喺風雪中提高營業額，竟然使出奇招！由April Snow、CeCe Mecta及Whitney Banks三位新進脫星參演，片廠更特意喺酒店實地取景拍攝，帶畀四仔迷真實感外，更以有趣劇情提高娛樂性。故事講三個索女酒店公關為提升營業額，有人推出情侶曳曳套餐，有人推廣雪中野戰體驗團，有人甚至大搞酒店換伴派對，究竟最後邊個至係大贏家？

舌頭挑逗 乜嘢叫做凍到乜都縮？睇吓呢套由21 Sextury Video出品嘅《No Questions Asked》就清楚晒！皆因單係雪山木屋嘅環境，隔住屏幕都能感受到嗰陣寒氣，喺咁嘅環境點拍出情慾味道呢？搵來Zlata Shine、Candee Licious、Marina Gold等多位脫星上陣，講佢哋同男友去雪山木屋度假，原以為雪山加火爐嘅環境勁浪漫，點知實情卻係凍到震，本來諗住發老脾嘅佢哋，卻喺男友嘅舌頭挑逗下，慾火一發不可收拾之餘，佢哋更以雪山封路為由，要男友一次又一次交功課，最後搞到男友腳軟差啲落唔到山呀！

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：冰天雪地下曳曳嘅體驗，雖然唔係好多人試過，但睇四仔一樣可以滿足到，而今次介紹嘅3套作品全部都喺雪景中拍攝，夠晒誠意，其中《Hotel Promotion Commotion》更租用酒店做拍攝場地添！不過講情慾味濃的話，就以《Erotik》以及《No Questions Asked》更勝一籌。

撰文：魂