色日放送：上司係癡女 返工多樂趣

好多打工仔都唔願意返工，除咗工作沉重，亦因為上司成日給予壓力。不過，喺日本AV界嘅「癡女上司系列」入面嘅打工仔就爽到震喇，因為佢哋返到公司可以同索爆女上司瘋狂激戰，享盡快感之餘，能夠滿足到女方的話，仲可以升職加薪添！

提升自信 喺ROYAL出品嘅《她很嚴格，但當我們獨處時她微笑着想要我的》入面，女上司都月琉衣紗對下屬一向相當嚴格，尤其對男下屬和俊更係特別嚴厲添！不過，琉衣紗咁做其實係為咗對方着想，希望佢有朝一日可以獨當一面。為咗鼓勵和俊發奮，琉衣紗經常安排時間同對方獨處，期間仲會出手勾引，然後喺辦公室大肆激戰！結果喺琉衣紗嘅瞓身鼓勵同調教之下，和俊嘅雄風愈來愈強勁，自信心爆棚，工作能力亦大大提升，令琉衣紗愈來愈錫佢！

隨時出「股」惑 於片廠癡女天堂推出嘅《淫蕩女上司汗流浹背的透明內褲》當中，黑川堇係一位美艷女上司，除咗靚女之外，仲擁有圓潤又彈手嘅極品美尻，最引人入「性」嘅係佢上身着得密實，但係下身就着住透視短裙，露出T-Back同美尻，搞到成班男下屬硬晒軚！不過佢哋唔使擔心會無處發洩，因為黑川堇隨時都會騎喺佢哋身上施展精湛騎乘功夫，將男下屬一個又一個咁引爆！

製造煙幕 片廠VENUS炮製嘅《女上司與下屬獨處辦公室瞬間交歡》，講述女上司小早川怜子對下屬泰祥經常都呼呼喝喝，令其他同事都替佢可憐。不過，泰祥就算畀怜子鬧到狗血淋頭，亦冇話辭職唔撈，到底係點解呢？其實一切都係兩人製造出嚟嘅煙幕，事實上怜子呢位癡女對泰祥嘅雄風相當欣賞，表面上嚴厲，但背後兩人經常喺辦公室不同角落激戰！之所以扮到惡形惡相咁樣，只不過係方便怜子以教訓泰祥為藉口，製造更多獨處機會。

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：唔少打工仔都話女上司特別難招呼，不過咁可能係佢哋帶有偏見，又或者唔了解上司嘅要求啫！當然今日為大家介紹嘅「癡女上司系列」當中班女上司，又真係好難喺現實中遇到嘅！喺3部作品中，本仙最鍾意都月琉衣紗主演嘅《她很嚴格，但當我們獨處時她微笑着想要我的》，一來琉衣紗外表斯文端莊，扮演女上司相當神似，二來佢表現投入，而且喺多場床戰中，換上不同情趣內衣上陣，令畫面更為豐富誘人。

撰文：賢